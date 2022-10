Muhafazakâr ‘Devrimciler’, Dinci ‘Laiklere’ karşı!

12 Ekim 2022 Çarşamba

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, oğlu Bilal’in yüksek istişare kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) 5. olağan genel kurulunda konuşurken dilimize yeni bir oksimoron ekledi.

Türban konusuna atıf yaparak dedi ki...

“Kökenden inanca, kılık kıyafetten eğitime, her konuda insanlarımızın özgür alanlarını kısıtlayan yasakları kaldırdık.

Elbette her yenilik, her devrim, her reform türlü engellerle karşılaşacaktır. Benim karşımda şu anda muhafazakâr devrimciler var. Ben muhafazakâr devrimcilerle 2023’ü başarıyla bitireceğimize inanıyorum.”

O salonda konuşma yaptığı TÜGVA’lıları “Muhafazakâr Devrimci” diye niteledi. Söylediğine göre bu vakıf, 81 il, 571 ilçe temsilcilikleri ve 41 yurt, 80 kıraathane, 300 gençlik merkeziyle ülkemizin en büyük gençlik hareketi haline gelmiş.

DİNCİLİK YARIŞI TAM GAZ...

2023 seçiminde, Cumhur İttifakı’nın en büyük rakibi Millet İttifakı ise bugünlerde iktidara altın tepsi içinde fırsat sunmakla meşgul. Nitekim dincilik konusunda AKP ile yarışır hale geldiler.

Geçen hafta sonu TV’de Barış Pehlivan, eğitimdeki tarikat yapılanmalarından söz ederken CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, “bu ortamlarda tarikatların adını vererek konuşmayı doğru bulmadığını”, “tarikatlara inancı ile katılan insanlar olduğunu” söyleyerek karşı çıktığına tanık olduk.

“Tarikatlar olacak, cemaatler de olacak. Tarikatlarla bağlantılı insanlar var, AKP’nin politikalarından bağımsız olarak inancı için tarikat örgütlenmesi içinde bu sosyolojide yaşayan milyonlarca insan var. Yanlış olan tarikatların kamu gücünü kullanacak konuma gelmeleridir, yoksa inançlarını yaşarlar. O zaman inanç özgürlüğü nerede kalacak!” diyerek açıkça tarikatları savundu.

1925 tarihli tekke ve zaviyeleri kaldıran 677 sayılı devrim kanununu çıkaran Gazi Meclis değilmiş gibi, temsil ettiği partinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Türkiye Cumhuriyeti, şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz” dememiş gibi, kendi partisinin ilkelerinden biri laiklik değilmiş gibi, tarikat ve cemaatleri savundu...

Belli ki CHP içinde 1925 tarihli kanunun “kadük” dolduğunu düşünen milletvekilleri var, bu görüşlerini bir süredir kamuoyuna yansıtıyorlar. Bu durumda, CHP ya bir an önce kurultay yapıp tüzük değişikliği ile laikliği ilkeleri arasından çıkarmalı ya da bu milletvekillerini uyarmalı. Aksi halde Dinci “Laikler” olarak anılmaları gerekecek ki bu Muhafazakâr “Devrimci” gibi oksimoronun dik âlâsıdır.

GERÇEK DEVRİMCİLER LAİKTİR!

Gerçekte ne TÜGVA’lılar devrimcidir ne de CHP’nin bugünkü yönetimi laik...

Devrimci muhafazakâr olmaz, devrimci kendisinden önceki sistemi yıkar ve toplumu daha ileri, daha özgürlükçü, daha çağdaş bir yöne doğru ilerletir. Muhafazakârlık yani tutuculuk ise değişime karşı olduğundan devrimciliğin tezatıdır. Erdoğan’ın TÜGVA toplantısında “devrimci” dedikleri, olsa olsa karşıdevrimci olur.

Ayrıca muhafazakârlık ile dincilik de aynı şey değildir. Dincilik, toplumda egemenlik kurmak için dini çıkar, baskı, siyaset aracı yapmak, kamusal alanı dini referanslara göre düzenlemektir.

Bir siyasi partinin ilkelerinden biri laiklik ise o partinin milletvekilleri tarikat ve cemaatleri savunamaz. Çünkü tarikatlar, inanç özgürlüğüne aykırıdır; şeyh ve müritleri arasında tamaman biat kültürüne dayalı baskı aracı yapılanmalardır.

Türkiye’nin en büyük sorunu eğitimdeki dincileşme iken AKP çeşitli tarikat ve cemaatler ile anlaşmalar yapıp eğitimi onlara teslim etmişken, CHP’nin bir milletvekilinin tarikatların adını vermeyin diyerek bu gerici oluşumlardan yana tavır alması, üstü örtülecek bir konu değildir.

Türkiye hızla gericiliğin sarmalında boğulurken Muhafazakâr “Devrimciler” ile Dinci “Laikler” arasındaki sahte mücadeleye seyirci kalmanın veya bu aldatmaca karşısında susmanın bedeli ağırdır.

Türkiye’nin gerçek devrimcileri ve gerçek laikleri vardır. Devrimciler, “En doğru, en hakiki tarikatın medeniyet tarikatı” olduğunu bilen ve bundan şaşmayan laiklerdir!