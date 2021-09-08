DÜN,BUGÜN,YARIN!

08 Eylül 2021 Çarşamba

Çok unutkanız! Buraya nasıl ve neden geldik! Öyle dışlamak ve çizmekle olmuyor. Sadece manşet atanlar "teknik adamları" suçlayarak işin içinden çıkamazlar! Kendilerine de bir satır ayırsınlar! Hamasi yazı ve ekranı işgal eden programların öznesi olanların kendileri de var işin içinde..! Aradan bir jenerasyon geçse de siz her şeyi biliyorsunuz! Ve onları da harcadınız!

Yıllarca önce beni TFF ye davet edenler futbolumuzun geleceğini bana teslim etmek için duvara kocaman bir resim asmışlardı. Asbaşkan "Türkiye'de nasılsa futbol yok! Sizden en azından Bayrağımız ve Büyüklerimizin olduğu tribün selamlayan gençler istiyoruz!" diyorlardı. Cevabım çok netti. "Benim için bu çok kolay olur, ama ben futbol adamıyım ve futbol oynatırım!" dedim. İnançsızdılar.. Zira son maçı bana teslim ettikleri takım Avusturya'ya 4-0 kaybetmişti! Ama rövanşta 10 kişi ile o takımı 2-0 yenerek kısa sürede ortaya çıkan yeni bir oluşumun sahibiydim! Bu arada anlatılacak çok uzun gerçeklere değinmek gereği duymam.. Ancak gençlere maçı sadece sahada oynama realitesi şarttı! Ve futbol doğru ve geleceği içine alacak eğitime gelişirdi!

Ne oldu biliyor musunuz!? Başarı benim başımı yedi... Hazin olan hayalimde çocukken hayranlık duyduğum kadromu Lefter "Toprağı bol olsun!" Gençler Finlandiya ya götürdü. Ve facia yaşandı!

Bu bir örnektir ve detayını merak edenlere açıklarım..!

Gele gele neredeyse sadece yurt dışından kendini kanıtlayan gençlerden oluşan bir kadro sürecine geldik! Ama evdeki hesaplar pazarda tutmadı. Oysa bu duruma gelmek için çok yanlışlar yapıldı! İçeride Eğitim ihmal edildi.. Gençlerimiz ailelerin kapı kapı dolaştığı kolay kazanç yoluna giden eş dost ve kartvizit rotası çizdiler! Anlatılacak çok şey var ama beni üzen cesaretle yaptığım başarılı yol gösterme çıkışıma göz yumulmasıdır. "Geçenlerde bir futbol destekçisi ve siyasi gücü olan kişinin karşılaştığım bir toplantıda bana "Sen normal bir adam değilsin, Çok başarılısın. Nereyi çalıştırıyorsun?" diye sormuştu. Cevabım net oldu. "Kimse teklif yapmıyor! "

Açıkçası bu skor daha önce de 8-0 ve 6-0 gibi yenilgilerin acısını geri getirse de travmadan kurtulmak için müdahaleden ziyade bazı radikal ve gerçekçi yeniliklere dönmek bize gelecek adına umut verir.... Her şey bağıra bağıra geldi ve önlem almadık. Hatalıyız önce burada başlamalıyız! Geç kalsak da böyle!