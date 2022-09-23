Gol yemek
Aklımızdan gol yemeden rahat bir galibiyet almak geçiyordu maç öncesi ama hesap tutmadı! Kuntz yönetiminde olsa da maç öncesi gereksiz konuşmalar ve neredeyse takım kadrosunu ilan etmek isteyenlerin etkisinde kalan “havalı” genç ekibimiz, UEFA Uluslar C Ligi’nde olduğunu unutmuş gibiydi. Lüksemburg 8. ve 37. dakikalarda filelerimizi havalandırmayı başarırken, biri penaltıdan diğeri kendi kalelerine attıkları goller ise bizim futbol şansımız değil rakibimizin acemiliğiydi. Pinto, Sanches ve Rodrigues’in hızlı çıkışları, Sinani’nin etkili oyunu Ay-Yıldızlıları çok zorladı. İkinci yarı baskımız arttı, 2 topumuzu çizgiden çıkardılar ama karşımızda direnen bir takım vardı. Üstüne bir de 3-2 geriye düştük. Rakibi küçümseyebiliriz ama 3 gol yeme hakkımız yok! Neyse ki İsmail Yüksek imdada yetişti ve attığı şık golle hem Milli Takımımızı hem de Kuntz’u büyük bir skandaldan kurtardı.
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