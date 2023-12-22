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Kurmay eksikliği

22 Aralık 2023 Cuma

Ligdeki heyecanı kaybeden Beşiktaş, Rıza Çalımbay ve kurmaylarıyla yeni bir hava yakalamak için çıktıkları yolda Alanya karşısında beklenen derecede etkilli oyununu oynayamadı. Dün akşam ne var ki Muleka, Chamberlain adeta yoklardı. Buna karşın Alanya’da maçı kazanma isteği ve mücadelesiyle yırtınan tek oyuncu Efecan olurken arkadaşları ona eşlik edemedi. Açılış golünü atan stoper Colley olurken skoru dengeleyen ise partneri Amartey’di.

İkinci yarıda kazanmak isteyen Siyah-Beyazlılar, gole sebep olabilecek boşluklar verdi. Bunlardan birinde de sahadan yenik ayrıldığı 2. golü yedi! Beşiktaş taraftarını mutlu edecek Karakartal’ı göremedik. Geleceğin kadrosunu yaratmak isteyen Beşiktaş, evinde seyircisinin eski desteğini de kazanmalı. Ancak bu kadro yapılanmasıyla Rıza Çalımbay’ın da imkânları kısıtlı.

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