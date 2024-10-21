Rafa Silva farkı

21 Ekim 2024 Pazartesi

Beşiktaş, hiç zorlanmadan Konyaspor’u mağlup etti. Paulista ve Rashica’nın yokluğuna rağmen böyle oynayan Konyaspor’u herkes yenerdi! Beşiktaş maçı ilk yarıda kopardı. Rafa Silva tam bir orkestra şefi. Her atağı nakış gibi işliyor, hep doğru yerde, pasları tam isabet. Kendi oynuyor, takımını da oynatıyor. Uzun süre sonra formasına kavuşan Semih bir penaltı kazandırdı, performansı iyiydi. Gedson her zamanki gibi çok koştu. 2. devre Kartal dünya kadar gol kaçırdı!



