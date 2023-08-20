2 gollü moral

20 Ağustos 2023 Pazar

Kağıt üzerinde zor, çekişmeli bir maç. Bir tarafta kendini kanıtlamak isteyen Hırvat teknik direktör Bjelica, diğer tarafta ilk hafta yaşanan puan kaybını telafi etmek isteyen Okan Buruk…

Galatasaray, son resmi maçlardaki kadrosunu Icardi ve Torreira ile kuvvetlendirmiş olarak çıkıyor sahaya. Her ne kadar ev sahibi olmanın da verdiği avantajla daha baskın olan taraf gibi gözükse de Trabzonspor oyuna ortak olduğunu maç boyunca hissettiriyor. 4-1–4-1 teknik dizilişin ofansif kısmı biraz zayıf kalsa da savunma güvenliğini asla elden bırakmıyorlar.

Galatasaray’ın biraz daha ofansif Trabzonspor’un biraz daha defansif olduğu karşılaşmada, iki tarafın da yürek hoplatan pozisyonu yok. 23. dakikaya kadar…

Bu Icardi’nin kendisinin ve takımının ilk golünü attığı dakika… Öte yandan gol iki takım üzerinde fazla etkili olmuyor. İki taraf da gol öncesi performanslarına devam ediyor. İkinci yarı iki teknik direktörün de takviyeleriyle başlıyor.

Bu satrancın kazanan tarafı Okan Hoca oluyor. Takıma oyun olarak olmasa da enerji olarak katkıda bulunacak oyuncular eklenince önce biraz kör dövüşüne dönen oyun, Kaan Ayhan’ın yaptığı mükemmel ortayı kusursuz bir kafa vuruşu ile ağlara gönderen Icardi’nin golüyle skor mühürleniyor.

Galatasaray ilk maçta verdiği iki puanı, iki Icardi golüyle telafi ederek haftayı moralle kapatıyor.

Galatasaray’a taraftarın arasından merhaba diyen yeni transfer Hakim Ziyech bu morali ikiye katlıyor.