Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Son Yazısı / Tüm Yazıları

Dekorasyon

08 Kasım 2024 Cuma

Eve göre televizyon mu televizyona göre ev mi? İşte mesele bu Okan Buruk için... Zira elinde ‘modern bir dekorasyon’ için çok fazla ‘malzeme’ var ama onları sığdıracak bir alan yoktu. İşte bu noktada, cesur bir hamle yapıyor teknik adam... Tüm duvarları yıkıp, evi baştan inşa ediyor! Risk sayılabilecek bu karar, kaliteli malzeme söz konusu olduğunda bir şölene dönüşüyor. Uzun lafın kısası, Galatasaray, Tottenham karşısında tam da DNA’sına yakışır şekilde baskının altını bir saniye olsun kısmadığı ve hücumda bütün doğruları yaptığı futbol sergiliyor. İlerideki müthiş baskıyla 30’a yakın net pozisyon bulan Galatasaray sadece 3’ünü ağlara yolluyor. Öte yandan temponun riski savunmada sık sık eksik adamla yakalanmak oluyor. Tottenham’ın da iki gol bulduğu maçın son dakikaları bu nedenle kalp çarpıntılı geçse de bu ‘dekorasyon’ Galatasaray’a çok yakışıyor...


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Dekorasyon 8 Kasım 2024
Rövanşı aldı 29 Ekim 2024
‘Yeterince’ galip 20 Ekim 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Trump da Türkiye’yi kurban edecek mi?
Özdemir İnce
Özdemir İnce Devlet Bahçeli’nin tuhaf işleri
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen Amerikan Mantıksızlık Çağı’nın zafer çanları çalıyor
Olaylar Ve Görüşler
Araçsallaştırılan yargı - Dr. Enver Kumbasar
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Hâkimin itirafı
Sertaç Eş
Sertaç Eş Zihinlere operasyon
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Trump 2.0 ve ötesi...
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Macera filmi!
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Kitap dünyası
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Dekorasyon
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Muhalefet belediyelerine kıskaç

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler