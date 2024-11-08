Dekorasyon
Eve göre televizyon mu televizyona göre ev mi? İşte mesele bu Okan Buruk için... Zira elinde ‘modern bir dekorasyon’ için çok fazla ‘malzeme’ var ama onları sığdıracak bir alan yoktu. İşte bu noktada, cesur bir hamle yapıyor teknik adam... Tüm duvarları yıkıp, evi baştan inşa ediyor! Risk sayılabilecek bu karar, kaliteli malzeme söz konusu olduğunda bir şölene dönüşüyor. Uzun lafın kısası, Galatasaray, Tottenham karşısında tam da DNA’sına yakışır şekilde baskının altını bir saniye olsun kısmadığı ve hücumda bütün doğruları yaptığı futbol sergiliyor. İlerideki müthiş baskıyla 30’a yakın net pozisyon bulan Galatasaray sadece 3’ünü ağlara yolluyor. Öte yandan temponun riski savunmada sık sık eksik adamla yakalanmak oluyor. Tottenham’ın da iki gol bulduğu maçın son dakikaları bu nedenle kalp çarpıntılı geçse de bu ‘dekorasyon’ Galatasaray’a çok yakışıyor...
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