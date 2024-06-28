Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Son Yazısı / Tüm Yazıları

Gerçeklerle yüzleşelim

28 Haziran 2024 Cuma

Futbolla çok ilgisiz olabilirsiniz. Ama Euro 2024’te maçların yapılacağı herhangi bir şehirde ortamdan etkilenmemeniz, heyecanlanmamanız imkânsız olurdu. Hele Almanya gibi, hareketin 18.00’de durduğu bir ülkede... Türkiye’nin Dortmund’da başlayıp Hamburg’ta biten grup etabı yolculuğuna eşlik ederken, biz Türkler için eğlence ile endişe iç içe geçti çoğu zaman.

Dortmund tren garından başlayan ve statta sonra eren “yeşil yol” üzerinde kafeler, rakip taraftardan çok, ağırlıklı Türkler tarafından işgal edilmişti. Yoldan tesadüfen geçen İskoç taraftarlara Türkçe tezahürat öğretmeye çalışan da oldu, Portekiz taraftarına (ki neredeyse hepsi Ronaldo 7 formalıydı) “Messi” diye bağıran da. En birleştirici olan ise ortamı bir anda düğün havasına sokan “Ankara’nın Bağları”ydı... Burada önemli bir parantez stattaki seyirci için açmak gerekiyor. Bazı maçlar “seyir” için değil görev içindir. 2 Temmuz’da oynayacağımız Avusturya maçı gibi. Bütün maçlar öncesi atmosfer çok eğlenceli olmakla beraber stat içinde yeterli değildi.

Tribün organizasyonu gerekiyor. Her tribünde, tezahüratları senkronize edecek gruplar olmalı. Almanya’da yaşayan yeni jenerasyon, ne dağ başını duman almışı ne de İzmir Marşı’nı biliyor. Türkiye’den gelen seyirci ise daha çok turist, futbola yabancı. Hatta bir tribün klasiği olan 3’lü bile kakafoniye dönüşebiliyor. Galibiyetler, kazanma hırsı, üst tura çıkmak güzel. Ama acı gerçeklerle yüzleşelim. Millilerdeki sorunlar bitmedi sadece bir sonraki krize kadar ertelendi. Birleştirici gücü bu kadar fazla olan bir spor dalından bu kadar ayırışma çıkartabiliyorsak şapkaları önümüze koyup düşünmeliyiz. “Denge” güzel bir müessese... Stadın yuhalanan ismi taraftarı motive etmek için önceden çekilen videosu ekrana yansıyan Hamit Altıntop’tu. Ders çıkaran olur mu acaba? Altyapısı olmayan hiçbir şeyin üst yapısı olmaz. Ne futbol, ne kültür, ne sistem. İnsan hem mutlu olup hem de bunları düşünebilir. Haydi Türkiye, cümleten “Beni ilgilendirene kadar, beni ilgilendirmez” komasından çıksak mı bu vesileyle acaba? 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Gerçeklerle yüzleşelim 28 Haziran 2024
Montella bizi çözmüş! 25 Haziran 2024
Milletçe kararsızız! 24 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Mecelle'den alıntının gizemi
Özdemir İnce
Özdemir İnce Siz kendinizi yenileyin efendiler
Olaylar Ve Görüşler
Komuta birliği ilkesi ve KHK - Cihangir dumanlı
Olaylar Ve Görüşler
Meslek okullarının önemi - Kaya Özgen
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan MİT Gerçeği
Sertaç Eş
Sertaç Eş Nasıl bir Türkiye?
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Sağlık... Hekimlerin seçim günü...
Arif Kızılyalın
Arif Kızılyalın Kaos bize yarıyor
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Erdemli insanlar yurdu
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek Emekli aylığı yönünden 2024 mü yoksa 2025 yılında aylık talebinde bulunmak mı avantajlı?
Adnan Dinçer
Adnan Dinçer Ümitli olmalıyız
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Gerçeklerle yüzleşelim
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Geçinebilmek, ateşten gömlek!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan, Devlet Bahçeli’nin istediği her şeyi söyledi, AKP ve MHP daha da yakınlaştı

Erdoğan, Devlet Bahçeli’nin istediği her şeyi söyledi, AKP ve MHP daha da yakınlaştı
Kendall Jenner, Louvre Müzesi’ni yalınayak gezdi

Kendall Jenner, Louvre Müzesi’ni yalınayak gezdi
Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı

Hakan Fidan’a yollanan ifşa mesajı
Su parkında akıma kapılan çocuğu kurtarmak istedi: Canından oldu

Su parkında akıma kapılan çocuğu kurtarmak istedi: Canından oldu
MİT Gerçeği

MİT Gerçeği
Cumhuriyet için 46 yıl kalem tutan gazeteci: Yunus Nadi Abalıoğlu

Cumhuriyet için 46 yıl kalem tutan gazeteci: Yunus Nadi Abalıoğlu
İzmir'de ‘Seçil Erzan’ vakası: 200 milyon liralık vurgun iddiası!

İzmir'de ‘Seçil Erzan’ vakası: 200 milyon liralık vurgun iddiası!
İzmir’de Seçil Erzan vakası; 200 milyon liralık vurgun iddiası

İzmir’de Seçil Erzan vakası; 200 milyon liralık vurgun iddiası