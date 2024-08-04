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Pas hatası

04 Ağustos 2024 Pazar

Bir önceki sezonun son, yeni sezonun ilk kupası bir gösterge olmayacak belki sezon için ama yansıma olacağı kesin. İşte o yansıma gösteriyor ki, Beşiktaş yeni teknik direktörü, son derece akıllıca takıma monte edilen yeni transferleri ve tempolu, topa sahip olmayı seven, fizikli oyunuyla sezona daha hazır. Son iki senenin şampiyonu ise kimsenin tanımadığı ve tanışmak da istemediği yeni bir aktörle çıkıyor sahneye: Pas hatası!

Zaten yanlış ayakla, yani Nelsson’un büyük hatasıyla başlayıp henüz ilk dakikada yediği golden midir yoksa henüz “Geçen sezon mahmurluğu” üzerinde olduğundan mıdır bilinmez, birbirini ezbere bilen futbolcular akıl almaz kopukluklar yaşıyorlar maç boyunca. Aslında bir çaba var. Topla daha çok oynayan taraf, daha çok pas yapan taraf Sarı-Kırmızılılar ama buna karşılık enerjisini doğru kullanan ve G.Saray’ın bütün hatalarını avantajına çeviren bir futbolla Beşiktaş istastiksel üstünlüğü, 5 gollü skor farkıyla silip geçiyor: Svensson (53), Immobile (Penaltı-81), Rafa Silva (90+1) ve Mustafa (90+3)... Özellikle 87’de Nelsson’un kırmızı kartla atılmasından sonra oyundan komple kopan G.Saray, ne futbolu ne konsantrasyonu ne de üzerlerine yapışıp teri olduğu gibi kusan yeni formalarıyla hazır gözükmüyor.


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