06 Mayıs 2024 Pazartesi

Galatasaray’ın kalan maçları içerisinde en risklilerinden biri Sivasspor karşılaşması. Tutarlı futbolu ve oturmuş kadrosuyla G.Saray’ın çok da sevmediği bir futbol oynuyor; kapanıyor. Öyle bir kapanma ki bu, olay tamamen Sivas sahasında geçiyor. Bu bir taktik midir psikoloji mi bilinmez ama Sivasspor’un golü düşünmemesiyle 5-3-2 gözüken dizilişi sahaya 5-5 olarak yansıyor. Bu kalabalık Sivas sahasında G.Saray santim santim yer açıyor kendine. Pozisyon açısından çok da üretken olmayan bu tabloyu, 11. dakikada Ziyach’in ceza sahasından açılan topu ağlara göndermesi değiştiriyor. Gol G.Saray’ı rahatlatmıyor fazla. Sivas’ı da çözmüyor. Ama en azından Sarı-Kırmızılılar, o kalabalıklar içerisinde kendisine yol açabileceği gerçeğini fark ediyor. Nitekim 38’de yine Barış Alper asisti Mertens’e güzel bir gol attırıyor. İkinci yarıda Bülent Uygun iki değişiklikle oyunu rakip sahaya taşımayı hedefliyor. 54’te Caner’in ağlara yolladığı topla bu formülün tutabileceği umudu da doğuyor. Ama G.Saray çok hızlı ve sert veriyor cevabını: 59’da Icardi, 60’da Ziyech, 73’te Mertens ve 85’te yine Icardi’nin golleri G.Saray’ı sadece maçta değil şampiyonluk yarışında da rahatlatıyor. Bir not hakeme: Arda Kardeşler’in tartışmalı kararlarını skor avantajı bile gölgeleyemiyor.

