23 Eylül 2021 Perşembe

Galatasaray, Kayserispor karşısına ‘temize çekilmiş’ olarak çıkıyor. Bugüne kadar forma giyen isimlerin bir kısmı İstanbul’da bir kısmı da kenarda… İşin süslü başlığı ‘dinlendiriliyorlar’ dese de, alt yazısı ‘gözdağı’ diyor aslında. Galatasaray’ın bu yeni sürümü, ilk düdükle beraber ‘epik hata’ mesajı veriyor. Zira baskı yapması, pozisyona girmesi, rakibini yorması beklenen taraf Galatasaray’ken, tam tersi oluyor. Kayserispor, Galatasaray’dan farklı olarak hem savunma disiplinini bırakmıyor hem de ileri hızlı çıkıyor. Zaten birbirine alışkın olmayan kadrosuyla Galatasaray için bu sevmediği oyun tarzı hatalar zincirini başlatıyor. Daima sahanın en güven veren ismi olan Muslera bile akıl almaz işlere imza atıyor. Sonuçta taraflardan biri hiç sahada olmayınca diğeri olanca gücüyle ‘ben varım’ diyor: 39’da duran topla başlayan pozisyonu Thiam tamamlıyor. 45’teyse Emrah, maç başından beri yaptığı baskıyı güzel bir golle süslüyor. İkinci yarı, Fatih Terim’in oyuna müdahale zamanı ama Türk Futbolu’nun oyuncu değişiklikleriyle en fark yaratan ismi, bu sezon ‘şapkadan tavşan çıkarma’ unvanını tersine çevirmiş durumda… Belki bir geri dönüş umudu olabilecekken ona da Yedlin’in neden havaya kaldırdığı anlaşılmayan eli ve ona çarpan top engel oluyor. Nitekim verilen penaltıyı 53’te Thiam gole çeviriyor. Galatasaray’ın baskısı skoru değiştirmeye yetmiyor. Sezon başında, işleri oturtmaya çalışırken farklı mağlup olmanın tabii ki telafisi olacaktır. Ama futbolcusundan teknik ekibine bu ‘çaresizce’ mağlubiyet; fena halde ‘Saha durumu: Karışık’ mesajı veriyor…