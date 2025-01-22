Kilit son maça
Alameti farikası pres olan G.Saray, oyuna fazla kreatif olamayan Torreira-Berkan’la başlayınca defansta 6, ofansta 4 oyuncu olarak ikiye bölünüyor. Dinamo Kiev savunması da ön 4’lüye önlem alınca presli oyun sahadan hızla uzaklaşıyor. Haliyle gol pozisyonu da ona eşlik ediyor! Henüz 6’da çalışılmış bir korner sayesinde Sanchez topu ağlara yollayınca pozisyona gerek kalmaz belki umudu doğuyor. 21’de Abdülkerim, “savunmacıyız ama boş değiliz” başlıklı 2. golü imzalıyor. Ama bu goller bile rahatlatmıyor G.Saray’ı. Kiev “inatçı” olduğunu 44’te Vanat’ın golüyle hissettiriyor. 53’te Osimhen’in penaltı golünden sonra bile dengesiz bir oyun sergiliyor. Nitekim Yarmolenko, 68 ve 82’de iki kolay golle skoru dengeliyor. G.Saray 16’ya kalma kilidini açmayı son maça bırakıyor.
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