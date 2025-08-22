Ülkemizin hiçbir sorununun bu Rejim ve bu İktidar tarafından çözülememesinin yapısal nedenleri var:

1) Hem Rejim yanlış ve bozuk...

2) Hem de İktidar yanlış ve yetersiz.

3) Üstelik her ikisi de Emperyalizmin etkisinde!

***

Bu Rejim ve bu İktidarla ülkenin hiçbir sorununu çözmenin olanaklı olmayışının bir nedeni daha var:

Bu sorunları zaten bu Rejim ve/veya bu İktidar ya doğrudan üretmiş ya da mevcut sorunları daha da şiddetlendirmiş!

Dolayısıyla, sorunları çözmek için onları yaratan ya da şiddetlendiren yapıdan medet ummak ham bir hayal!

***

Aslında İktidar ile Rejim arasında birbirini destekleyen ve ülkeyi çıkmaza sürükleyen bu ilişki, zaten her ikisinin de yetersiz ve yanlış oluşlarından kaynaklandı:

İktidar, yetersizliklerini ve yanlışlarını örtmek için, o sırada geçerli olan Rejim içindeki Yargı Bağımsızlığı ve Hukuk Devleti kavramlarını ve bunlara dayalı uygulamaları suçladı...

Bunları yok etti...

Bunların yerine, daha çok “kişisel yetki” istedi.

Sonunda, başta yargı olmak üzere, ülkenin bütün yönetimini tek kişi İktidarına bağlayarak “Şahsım Devleti” rejimini kurdu.

Ama sorunlar zaten o İktidarın yetersizlik ve yeteneksizliklerinden kaynaklandıkları için, yönetimin bütünüyle tek kişiye bağlanması, o sorunları çözmek yerine şiddetlendirdi!

Çünkü sorunları yaratan sebebi, sorunların çözümü için kullanmak isteyen bir Rejim yaratılmıştı.

***

Sonunda, zaten baştan belli olan kaçınılmaz sonuç ortaya çıktı:

Kaynaklar bitirildi, umutlar tüketildi, maskeler düştü, birbirini destekleyen yetersiz ve yanlış bir İktidar ile yetersiz ve yanlış bir Rejim, yeniden çıkmaza girdi ve ülke bataklığa saplandı.

İşte tam o noktada, yeniden eski çareye başvuruldu:

“Şahsım Devleti” Rejimi, tek kişinin yetkilerini daha da artırmak için, harekete geçti.

Zaten bir Baskı Rejimi olan “Şahsım Devleti”, tam totalitarizme dönüştürülmek üzere, siyaset yeniden düzenlenmeye, Ana muhalefet yok edilmeye başlandı.

Üstelik bu kez milyonlarca “Sığınmacının” büyük maliyetlerle depolanması ve Ortadoğu’nun, yeniden düzenlenmesine şehitler verilerek destek olunması karşılığında, Emperyalizm de bütünüyle “Şahsım Devleti” Rejiminin arkasında açıkça mevzilendi.

***

Birkaç gündür, objektif olaylar ve gerçeklikler üzerinden özetlemeye çalıştığım, “Sürecin” ve “Komisyonun” iç ve dış politikadaki çelişkileri, yukarıda anlattığım bu yapıdan kaynaklanıyor.

Bu nedenle, bu Rejim ve bu İktidar değişmedikçe, öteki sorunlarla birlikte, “Süreç” ve “Komisyon” ile ilgili sorunların ve çelişkilerin de çözülmesi pek olanaklı görünmüyor!