Faşizmin formülü
Faşizm bir siyasal rejimin adıdır. Faşist diye bu rejimin yöneticilerine veya bu rejimi savunanlara denir.
Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri, bir insana Faşist demenin hakaret olmadığına karar vermiştir.
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Faşizm nasıl tanımlanır, ne yapar, nasıl çalışır, nasıl biter?
Bunu bir formülle nasıl ifade edebiliriz?
Fa=3C+3B+7Y+3S+3K-THÖ-4A=Fe
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Formülün açılımı:
Fa:
Faşizm
3C:
Cehalet
Cesaret
Ceza
3B
Bilgisizlik
Beceriksizlik
Basiretsizlik
7Y:
Yasak
Yalan
Yüzsüzlük
Yolsuzluk
Yağma
Yalakalık
Yoksulluk
3S
Sandık, göstermelik
Seçim, göstermelik
Sansür
3K
Karabasan
Korku
Kaos
THÖ
Temel Hak ve Özgürlükler
4A:
Akıl
Ahlak
Anayasa
Adalet
Fe:
Felaket
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Formülü yazılı olarak ifade edersek:
Faşizm eşittir,
Cahil Cesareti ve ceza, artı Bilgisizlik, Beceriksizlik ve Basiretsizlik, artı Yasak, Yalan, Yüzsüzlük, Yolsuzluk, Yağma, Yalakalık, Yoksulluk, artı göstermelik
sandık, göstermelik seçim ve sansür, artı Karabasan, Korku ve Kaos, eksi Temel Hak ve Özgürlükler, eksi Akıl, Ahlak, Anayasa, Adalet, eşittir Felaket.
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda hâlâ “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” yazıyor.
Ama uygulamalar yukarıdaki formüle göre yürütülüyor.
Dilerim bu çelişkiyi bir an önce, şeffaf, adil ve gerçekten demokratik bir seçime giderek çözebiliriz.
Not: Salı günkü yazımda kullandığım makalenin yazarı Prof. Dr. Kemal Çiçek’miş. Sitede adı yer almadığı için belirtememiştim.
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