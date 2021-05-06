Faşizmin formülü

06 Mayıs 2021 Perşembe

Faşizm bir siyasal rejimin adıdır. Faşist diye bu rejimin yöneticilerine veya bu rejimi savunanlara denir.

Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri, bir insana Faşist demenin hakaret olmadığına karar vermiştir.

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Faşizm nasıl tanımlanır, ne yapar, nasıl çalışır, nasıl biter?

Bunu bir formülle nasıl ifade edebiliriz?

Fa=3C+3B+7Y+3S+3K-THÖ-4A=Fe

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Formülün açılımı:

Fa:

Faşizm

3C:

Cehalet

Cesaret

Ceza

3B

Bilgisizlik

Beceriksizlik

Basiretsizlik

7Y:

Yasak

Yalan

Yüzsüzlük

Yolsuzluk

Yağma

Yalakalık

Yoksulluk

3S

Sandık, göstermelik

Seçim, göstermelik

Sansür

3K

Karabasan

Korku

Kaos

THÖ

Temel Hak ve Özgürlükler

4A:

Akıl

Ahlak

Anayasa

Adalet

Fe:

Felaket

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Formülü yazılı olarak ifade edersek:

Faşizm eşittir,

Cahil Cesareti ve ceza, artı Bilgisizlik, Beceriksizlik ve Basiretsizlik, artı Yasak, Yalan, Yüzsüzlük, Yolsuzluk, Yağma, Yalakalık, Yoksulluk, artı göstermelik

sandık, göstermelik seçim ve sansür, artı Karabasan, Korku ve Kaos, eksi Temel Hak ve Özgürlükler, eksi Akıl, Ahlak, Anayasa, Adalet, eşittir Felaket.

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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda hâlâ “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” yazıyor.

Ama uygulamalar yukarıdaki formüle göre yürütülüyor.

Dilerim bu çelişkiyi bir an önce, şeffaf, adil ve gerçekten demokratik bir seçime giderek çözebiliriz.

Not: Salı günkü yazımda kullandığım makalenin yazarı Prof. Dr. Kemal Çiçek’miş. Sitede adı yer almadığı için belirtememiştim.