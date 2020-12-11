İktidar aşkı: Ya benimsin ya da kara toprağın!

11 Aralık 2020 Cuma

Erkek egemen eril kültür, ne yazık ki kadını kendisiyle eşit haklara sahip bir insan olarak değil, malik olunan bir eşya gibi görür:

Kıskanması ve kıskançlıktan dolayı şiddete başvurması, aşktan, sevgiden değil, mülkiyet duygusundan ve bu duygunun zedelenmesinden kaynaklanır!

***

Son zamanlarda artan kadın cinayetlerinin arkasında, “bencil, benmerkezci, ilkel, erkek egemen, eril, feodal kültür” yatmaktadır:

Bu kültür kadını erkekle eşit haklara sahip, bağımsız ve özgür bir kişilik olarak değil, erkeğe ait olan bir mal gibi görür!

Son günlerdeki kadın cinayeti kurbanlarının arasında, ayrılmak isteyen eşin veya barışmak isteğini reddeden eşin/ nişanlının/sevgilinin çoğunlukta olduğu gerçeği, özellikle dikkat çekmektedir.

Ne yazık ki kadınları öldüren katiller, bu hunharca cinayetlerini, ya kurbanlarına karşı duydukları aşka, aşırı sevgiye ya da kendilerine yapılan ihanet söylentilerine dayandırmaktadırlar.

Büyük bir üzüntüyle kaydetmeliyim ki bu katilleri yargılayan mahkemeler de bu canileri, duruşmalar sırasında takım elbise giydikleri, kravat taktıkları, terbiyeli davrandıkları ve pişman olduklarını söyledikleri için “hafifletici sebeplerden” yararlandırmaktadırlar.

Çünkü Türkiye toplum olarak, hâlâ “bencil, benmerkezci, ilkel, erkek egemen, eril, feodal kültür”ün pençesinden kurtulamamıştır!

***

Ne yazık ki “Din-Tarım Devrimi Aşaması”nda patinaj yapan, bir türlü çağdaş, demokratik, özgürlükçü “Kentsel Endüstriyel Aşama”ya bütünüyle ulaşamamış toplumlarda, siyasal iktidarlar da bu “bencil, benmerkezci, ilkel, erkek egemen, eril, feodal kültür”ün ürünüdürler:

Bu nedenle de böyle toplumlardaki “iktidar aşkı”, gerçek bir toplumsal sevgiden değil, devleti, toplumu, kendi malı gibi görmekten kaynaklanır...

Sonuç olarak da ilkel kültürün (utanmaz bir pervasızlıkla duyulan büyük aşka, büyük sevgiye dayadığı) “Ya benimsin ya da kara toprağın” anlayışı bu ülkelerdeki iktidarların da siyasal davranışı olarak belirginleşir:

Böyle gelişmemiş toplumlarda seçimle başa gelmiş olan yöneticiler seçmen desteğini yitirdiklerinde, “büyük iktidar aşklarını” “Ya benimsin ya da kara toprağın” diyerek dile getirirler!

Sonuçta, sadece kadın cinayetleri artmakla kalmaz...

Olay, “İktidar Dünyası”nın “Gerçek Dünya”yı katletmesine yönelik bir tam teşebbüsü haline dönüşür!