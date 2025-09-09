Bugün 9 Eylül, birinci olarak İstiklal Savaşı’nın kazanılmasının simgesi olan İzmir’in kurtuluşunun 103’üncü, ikinci olarak CHP’nin, Siyasal Parti kimliğiyle örgütlenişinin de 102’nci Yıldönümü.

İktidar tarafından CHP’ye karşı başlatılan genel saldırı bağlamında el konulan CHP İstanbul İl Merkezi olayının sıcaklığı devam ederken, 9 Eylül tarihinin bu ikili anlamını ve önemini vurgulamak istedim.

***

1) İzmir’in kurtuluşu ile kazanıldığı 9 Eylül 1922’de tarihe kaydedilen İstiklal Savaşı’nın yıldönümü:

İstiklal Savaşı, Türkiye’yi işgal eden Birinci Dünya Savaşı galibi İngiltere, Fransa, İtalya gibi ülkelere, Batı’dan gelen Yunan’a, Doğu’dan gelen Ermeni’ye, içerideki Padişah Ordusuna, içerideki dinci ve etnikçi isyanlara karşı kanla kazanılan ve böylece hem siyasal tarihi hem de savaş tarihini tersine çeviren, üstüne üstlük, Cumhuriyeti de kuran bir savaştır!

Bu yıldönümünden öğreneceğimiz ve hiç unutmamız gereken nokta:

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir savaş sonucunda, kanla kurulmuş olduğu, sınırlarının kanla çizilmiş bulunduğu ve gerek Cumhuriyet Rejimi’nin gerek sınırlarının ancak yeniden kan dökülerek değiştirilebileceği gerçeğidir!

***

2) CHP’nin, Siyasal Parti olarak örgütlenişinin de yıldönümü:

Her devrimci eylemin bir kurumlaşma dönemi vardır.

İktidar, Devrimciler tarafından kazanıldıktan sonra, sahip olunan ideoloji doğrultusunda yeni toplumun yaratılması için uygulamalara geçme zamanı gelmiştir.

Mustafa Kemal Paşa, “Halk Partisi’ni, halkla birlikte kurduğunu” vurgulamıştır:

“Her yerde siyasi fırka teşkili hakkında da halk ile uzun hasbihallerde bulundum... Bu fırkanın nasıl bir program takibetmesi lazım geleceği hakkında bilcümle vatanperveranın, erbabı ilmü fennin müzaheret ve müşaretine müracaat etmiştim.

Gerek bazı zevattan aldığım tahriri mütalaattan ve gerek halk ile müdavelei efkârdan çok istifade ettim.”

***

CHP programının temelini oluşturan Halk Fırkası’nın 9 Umdesi:

Halk Fırkası adı altında kurulan örgüt, bir devrimcinin, siyasal iktidara el koyduktan sonra yapacağı atılımları topluma özümletmek için kullanacağı bir örgüttü.

Bu açıdan, önceden belirlenmiş ilkelerle, hem zamanından önce bazı kişi ve grupları ürkütmemek hem de uygulamanın gereklerine göre elastik davranmak olanaklarını sınırlamamak amacıyla, son derece kısa ve özlü dokuz “umde” ile yetinilmişti.

1- Egemenlik ulusundur.

2- TBMM dışında hiçbir makam ulusal yazgıya engel olamaz.

3- Bütün yasalarda, örgütlerde, yönetimde, eğitimde ulusal egemenlik esastır.

4- Saltanatın kaldırılması kararı değiştirilemez.

5- Mahkemeler ve yasalar düzeltilecektir.

6- Aşar vergisi kaldırılacaktır.

7- Öğrenim birleştirilecektir.

8- Askerlik süresi kısaltılacaktır.

9- Mali, idari ve ekonomik bağımsızlık kesin koşuldur.

***

CHP’nin kuruluşunun yıldönümünden öğreneceğimiz ve hiç unutmamamız gereken nokta da şudur:

Cumhuriyet Rejimi, Mustafa Kemal Atatürk tarafından CHP eliyle ve orada alınan kararla kurulmuştur...

Onu yok etmeye çalışmak, Cumhuriyet Rejimi’ne saldırmak anlamına gelir.