Sevginin eli... Nefretin eli...
Sevginin eli kalp işareti yapar... Nefretin eli taş atar... Hangisini seçersiniz?
Sevginin dili dostluk üretir... Nefretin dili düşmanlık üretir...
Hangisini seçersiniz?
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Sevginin eli çiçek verir...
Nefretin eli kurşun sıkar...
Hangisini seçersiniz?
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Sevginin dili şarkı, türkü söyler...
Nefretin dili küfür, hakaret eder...
Hangisini seçersiniz?
***
Sevginin eli mutluluk verir...
Nefretin eli mutsuzluk üretir...
Hangisini seçersiniz?
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Sevginin dili uzlaşmadır...
Nefretin dili kavgadır...
Hangisini seçersiniz?
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Sevgini eli sever...
Nefretin eli döver...
Hangisini seçersiniz?
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Sevginin dili doğru söyler...
Nefretin dili yalan söyler...
Hangisini seçersiniz?
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Sevginin eli Sosyal Devlet gereği hak olan yardımı yapar...
Nefretin eli, parti adına, lider adına, lütfen sadaka verir...
Hangisini seçersiniz?
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Sevginin dili yaşam sevincini vurgular...
Nefretin dili kötülüğü kutsar...
Hangisini seçersiniz?
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Sevginin eli insanların zincirlerini kırar...
Nefretin eli insanları tutsak eder...
Hangisini seçersiniz?
***
Sevginin dili “bahar” der, “yeni bir başlangıç” der...
Nefretin dili “kara kış” der, “sürekli olarak soğuk ve açlık” der.
Hangisini seçersiniz?
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Sevginin eli verir...
Nefretin eli alır...
Hangisini seçersiniz?
***
Sevginin dili umut verir...
Nefretin dili umutsuzluk aşılar...
Hangisini seçersiniz?
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Sevginin eli refah getirir...
Nefretin eli yoksulluk getirir...
Hangisini seçersiniz?
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Sevginin dili “Her şey çok güzel olacak” diyor...
Nefretin dili “Bu baskı artarak devam edecek” diyor...
Hangisini seçersiniz?
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Sevginin eli aydınlatır...
Nefretin eli karartır...
Hangisini seçersiniz?
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Sevginin dili ve eli hukuka saygılıdır, hakkı teslim eder, adildir...
Nefretin dili ve eli haksızdır, hukuksuzdur, adaletsizdir...
Hangisini seçersiniz?
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MİLLET İTTİFAKI, SEÇİM KAMPANYASINDA SEVGİNİN ELİNİ VE DİLİNİ KULLANIYOR...
CUMHUR İTTİFAKI, SEÇİM KAMPANYASINDA NEFRETİN ELİNİ VE DİLİNİ KULLANIYOR...
HANGİSİNİ SEÇERSİNİZ?
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MİLLET İTTİFAKI’NIN LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU SEVGİNİN ELİNİ VE DİLİNİ TEMSİL EDİYOR...
CUMHUR İTTİFAKI’NIN LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN NEFRETİN ELİNİ VE DİLİNİ TEMSİL EDİYOR...
HANGİSİNİ SEÇERSİNİZ?
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