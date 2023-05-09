Emre Kongar
Emre Kongar [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Sevginin eli... Nefretin eli...

09 Mayıs 2023 Salı

Sevginin eli kalp işareti yapar... Nefretin eli taş atar... Hangisini seçersiniz? 

Sevginin dili dostluk üretir... Nefretin dili düşmanlık üretir...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin eli çiçek verir...

Nefretin eli kurşun sıkar...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin dili şarkı, türkü söyler...

Nefretin dili küfür, hakaret eder...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin eli mutluluk verir...

Nefretin eli mutsuzluk üretir...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin dili uzlaşmadır...

Nefretin dili kavgadır...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevgini eli sever...

Nefretin eli döver...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin dili doğru söyler...

Nefretin dili yalan söyler...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin eli Sosyal Devlet gereği hak olan yardımı yapar...

Nefretin eli, parti adına, lider adına, lütfen sadaka verir...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin dili yaşam sevincini vurgular...

Nefretin dili kötülüğü kutsar...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin eli insanların zincirlerini kırar...

Nefretin eli insanları tutsak eder...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin dili “bahar” der, “yeni bir başlangıç” der...

Nefretin dili “kara kış” der, “sürekli olarak soğuk ve açlık” der.

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin eli verir...

Nefretin eli alır...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin dili umut verir...

Nefretin dili umutsuzluk aşılar...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin eli refah getirir...

Nefretin eli yoksulluk getirir...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin dili “Her şey çok güzel olacak” diyor...

Nefretin dili “Bu baskı artarak devam edecek” diyor...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin eli aydınlatır...

Nefretin eli karartır...

Hangisini seçersiniz?

***

Sevginin dili ve eli hukuka saygılıdır, hakkı teslim eder, adildir...

Nefretin dili ve eli haksızdır, hukuksuzdur, adaletsizdir...

Hangisini seçersiniz?

***

MİLLET İTTİFAKI, SEÇİM KAMPANYASINDA SEVGİNİN ELİNİ VE DİLİNİ KULLANIYOR...

CUMHUR İTTİFAKI, SEÇİM KAMPANYASINDA NEFRETİN ELİNİ VE DİLİNİ KULLANIYOR...

HANGİSİNİ SEÇERSİNİZ?

***

MİLLET İTTİFAKI’NIN LİDERİ KEMAL KILIÇDAROĞLU SEVGİNİN ELİNİ VE DİLİNİ TEMSİL EDİYOR...

CUMHUR İTTİFAKI’NIN LİDERİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN NEFRETİN ELİNİ VE DİLİNİ TEMSİL EDİYOR...

HANGİSİNİ SEÇERSİNİZ?

Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Sevginin eli... Nefretin eli... 9 Mayıs 2023
99. yaş için: Atatürk'ün üç Cumhuriyeti 7 Mayıs 2023
Meydanlar ‘hak, hukuk, adalet’ diye haykırıyor! 7 Mayıs 2023

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Sevginin eli... Nefretin eli...
Özdemir İnce
Özdemir İnce Bir daha cumhurbaşkanı olmamalı!
Ali Sirmen
Ali Sirmen Bir ders: 1988 Şili referandumu
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Bunlar ciddi mi, yoksa kaybetmenin küçük öçleri mi?
Olaylar Ve Görüşler
Seçime giderken tarımın sorunları ve çözümleri - Mehmet Şakir Örs
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Türünün son örneğisin!
Şükran Soner
Şükran Soner ‘Kamulaştırılmadan toplumsal yıkım kaldırılamaz’
Murat Ağırel
Murat Ağırel Kıyma ile havalimanı arasında ne ilişki var demeyin
Nergis Şimşek
Nergis Şimşek e-Devlet’te görünmeyen hizmet için ne yapmalı?
Ayşegül Yüksel
Ayşegül Yüksel Bir tiyatro devi
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Yangın yeri
Hilmi Türkay
Hilmi Türkay Olağanüstü zirve

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler