‘Sığınmacılık’, ‘SANES’ ve ‘OBİT’

21 Nisan 2022 Perşembe

ABD’nin Suriye’ye saldırısından en çok zarar gören ülke Türkiye’dir.

“En kısa zamanda Şam’a gidecek... Emevi Camisi’nde namazımızı da kılacağız” diyerek girişilen yanlış savaşın büyük maliyeti şöyle:

Pek çok vatan evladı şehit oldu.

Milyarlarca lira harcandı.

Güney sınırlarımızın güvenliği yok edildi.

Hemen sınırımızda Türkiye’nin “terörist” olarak nitelediği, Kürt siyasal oluşumları meydana geldi.

Kafa kesmekle övünen teröristler ülkede cirit atmaya başladı.

Suriyelilerle birlikte, Afganlar, Pakistanlılar ve Afrikalılar da geldi.

Ülkemiz, AB tarafından, nüfusun yüzde onuna kadar erişen “sığınmacıların depolandığı” bir ülke haline getirildi.

Bunun karşılığında birkaç milyar Avro verildi (ama Türkiye, sığınmacılar için bugüne kadar 100 milyardan çok daha fazla masraf yaptı).

İktidar, “mülteci” statüsü verilmeyen bu “sığınmacıların” bir kısmına kendi vatandaşlarına tanımadığı mali olanaklar, eğitim ve sağlık imtiyazları tanıdı.

Bu sığınmacıların bir bölümü, vatandaşlık verilerek seçmen de yapıldı.

Sonuçta, sığınmacılar yoluyla, Türkiye’nin toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel yapısı değiştiriliyor, devlet ve toplum yapısı bozuluyor ve yozlaştırılıyor.

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Dr. Nazlı Şenses Özcan, “Düzensiz Göç Üzerine Bir İnceleme” adlı makalesinde “Sığınmacı” tanımını şöyle yapıyor:



“Sığınmacı (asylum seeker) terimi ise genellikle, mülteci statüsü almak isteyen, bu sebeple başvuruda bulunmuş ancak başvuruları devlet veya BMMYK tarafından henüz sonuçlandırılmamış kişileri ifade etmek için kullanılır.”

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Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Türkiye’nin “sığınmacılar” konusundaki rolünü şöyle açıklıyor:

“Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, 11 Nisan 2014’te yürürlüğe girmiştir.

Kanun, Türkiye’deki tüm yabancılara ilişkin işlemlerden sorumlu olarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nü kurmuştur.

Türkiye, Geçici Koruma Yönetmeliği’ni 22 Ekim 2014 tarihinde kabul etmiştir.”

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PEKİ, “SANES” NEDİR, DUYDUNUZ MU?

Müyesser Yıldız, 15 Nisan 2022’de “SANES”in ne olduğunu yazdı:

“Biz ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye ile ilgili hazırladığı 79 sayfalık rapora baktık.

ÖSO başta olmak üzere diğer gruplar üzerinden Türkiye’ye yöneltilen suçlamaların haddi hesabı yok.

Buna karşılık YPG/PYD’nin kılıf örgütü sözde Suriye Demokratik Güçleri’ni övgüde neredeyse sınır tanınmamış.

En dikkat çekici olan ise tam 15 kez ‘SANES’ denilmesi.

Açılımı mı?

‘Self Administration for North and East Syria’, yani ‘Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’!..”

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CHP, iktidara geldiğinde bu sorunu iki yıl içinde çözeceğini, sığınmacıları barış ve güvenlik içinde gönüllü olarak ülkelerine geri göndereceğini ilan etti.

İşte bu noktada, Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı, OBİT gündeme gelmektedir.

CHP “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi”ndeki 13. maddede şöyle diyor:

“Akılcı, barışçıl ve gerçekçilikten sapmayan, uluslararası hukuka ve meşruiyete önem veren bir dış politika izlenecektir.

Ayrıca, bölge merkezli dış politika yaklaşımından yola çıkarak, kurucu üyelerinin İran, Irak, Suriye ve Türkiye’nin olacağı ve bölgemizde huzur, barış ve istikrar oluşturmayı hedefleyen ‘Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’ (OBİT) kurulacaktır.”

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CHP’nin bu yaklaşımına karşı iktidar, “Biz sığınmacıları geri yollamayacağız” diye cevap verdi...

Ama birdenbire, halkın tepkisini gördü...

Ve müthiş bir hızla çark ederek söylemini değiştirdi:

“Sığınmacılar, huzurlu ortam sağlanınca kendileri dönecektir” deyiverdi.

Böylece iktidar, dış politikada da CHP’nin dümen suyuna girmiş oldu.