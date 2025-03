Tarihte yargı cinayetleri ve kumpasları

23 Mart 2025 Pazar

CELLAT YARGIÇ MOHAMMED SADEQ GİVİ KHALKHALİ

Humeyni yönetiminde, aynı anda hem savcı hem yargıç hem de jüri olarak görev aldığı İran Devrim Mahkemeleri’nde aralarında yüzlerce diplomat, akademisyen ve siyasetçinin de olduğu binlerce kişiyi (1999’da yazdığı anılarında da itiraf ettiği gibi, sadece 1979 yılında 2000 kişi) karşıdevrimcilik suçlamasıyla idam etti.

Bu yüzden kendisine “Cellat Yargıç” ve “Devrimin Kasabı” lakapları takıldı.

İran’ın “Kasap” lakaplı şeriat yargıcı Khalkhali, muhalifleri için “Hepsini öldürün masumlarsa zaten Allah affeder, Cennete giderler” demişti.

Kaçtığı Fransa’da öldü.

***

NASYONAL SOSYALİZM (NAZİZM) ADOLF HİTLER

Joseph Goebbels, Heinrich Himmler, Joachim von Ribbentrop, Hermann Göring...

VE HİTLER’İN ÜÇ ADALET BAKANI

Franz Gürtner 1933-1941

Franz Schlegelberger 1941-1942

Otto Georg Thierack 1942-1945

6 milyonu doğrudan katledilen Yahudi olmak üzere, 75- 80 milyon kişinin ölümünden sorumlu olan:

HİTLER, SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE İNTİHAR ETTİ.

KALANLAR NÜRNBERG’DE YARGILANDI.

***

McCARTHYİZM, McCARTHY

McCarthy, Jack Anderson adlı bir gazetecinin desteğiyle komünist olduğunu iddia ettiği kişiler hakkında bilgi topladı.

9 Şubat 1950 tarihinde, elinde Dışişleri Bakanlığı’nda çalışan komünistlere ilişkin 205 kişilik bir liste olduğunu ve bunların Sovyetler Birliği’ne gizli bilgi aktardığını iddia etti.

(Sonradan, elinde kameralara karşı salladığı listenin kuru temizleyici listesi olduğu ortaya çıktı.)

Böylece Amerikan tarihine kara bir leke olarak geçecek olan McCarthyizm adlı cadı avı, FBI, medya ve politikacı dayanışmasıyla başlamış oldu:

Kişiliği bozuk kirli bir politikacı, Joseph McCarthy; FBI’ın antikomünistliğiyle ünlü başkanı, J. Edgar Hoover ve sağcıların yalancı muhbiri bir gazeteci, Jack Anderson başlatmışlardı bu cehennemi.

1954’te gazeteci Edward R. Morrow, See It Now adlı haber programında McCarthy’yi ifşa eden bir yazı hazırladı. Halk McCarthy’ye karşı döndü ve Senato onu kınadı.

***

BİRİNCİ SİLİVRİ TRAJEDİSİ DÖNEMİ, KUMPAS DAVALARI VE ZEKERİYA ÖZ

Ergenekon, Balyoz, Casusluk, OdaTV gibi “Kumpas Davaları” yaşanırken bunlara karşı düzinelerce yazı yazdım.

O arada, Kuddusi Okkır, Enver Arpalı, Kaşif Kozinoğlu, Ali Tatar, Murat Özenalp, İlhan Selçuk, Türkan Saylan gibi pek çok insan hayatını kaybetti.

Sonra, o savcıların altına zırhlı araba verenler, o davaların savcılıklarını yaptıkları söyleyen yöneticiler, aldatıldıklarını öne sürerek “Allah bizi affetsin” dediler ve ellerini yıkadılar...

Ve şimdi o kumpasların yargıçları ile savcılarının bazıları, Zekeriya Öz gibi yurtdışına kaçtı, kaçamayanlar ise hapse atıldı.

AYNI YÖNETİCİLER İSE HÂLÂ BAŞIMIZDA!

***

BERLİN’DE YARGIÇLAR VAR!

Alman Kralı II. Frederick 1750 yılında Postdam’dan geçerken bir yeri çok beğenir ve orada kendisine bir saray yapılmasını ister.

Fakat istediği yerde bir değirmen vardır ve sahibi onu satmak istemez.

Kral bunun üzerine, değirmeni zorla alabileceğini belirtince de köylü o ünlü yanıtı verir:

“ALAMAZSIN ÇÜNKÜ BERLİN’DE YARGIÇLAR VAR!”

Bunun üzerine, Kral Frederick, “Adalete ve yargıçlara inandığı” için, değirmencinin arsasını kendisine bağışlar ve sarayını onun yanına yaptırarak komşusu olur.

Değirmencinin bu yanıtı da tarihe geçer!

***

Sorun, Ekrem İmamoğlu sorunu değildir:

Sorun, tarihin hangi tarafında yer alacağımız sorunudur.

FREDERICK Mİ OLACAKSINIZ, HİTLER Mİ?

McCARTHY VEYA JACK ANDERSON MU OLACAKSINIZ, EDWARD R. MORROW MU?