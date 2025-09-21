Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump ne diyor
Emre Kongar
Son Köşe Yazıları

Trump ne diyor

21.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

İyi ki eski adı Twitter olan X, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya kanalları var.

Neyse ki Emperyalizmin hizmetinde dahi olsa, ABD medyası, göreceli bir biçimde siyasal iktidara karşı özgürlüğünü koruma savaşı verebiliyor.

Ve bereket versin İktidarın “Rejim Darbesi” doğrudan kendisine de yönelince, CHP’nin gözü açıldı da bu tür Emperyalist ilişkileri kamuoyuyla paylaşmaya başladı.

Bu sayede, Türkiye’de İktidarın halktan gizlediği gerçekleri öğrenebiliyoruz.

Zülâl Kalkandelen Cuma günkü yazısında, ABD’nin Suriye’de bir Kürt Özerk Bölgesi (Devleti) kurma çabalarını ve PKK-SDG-PYD-YPG konusunda yapılan saptırmaları ABD kaynaklarına dayanarak anlattı.

Hemen arkasından Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır, X hesaplarından Donald Trump’ın oğlu ile Erdoğan görüşmesini ve Trump’ın Erdoğan’ı davet eden X iletisini yayımladılar.

Elbette bütün bu olaylar, gazetemiz Cumhuriyet’te de derhal haber oldu ve yorumlanmaya başladı.

Bugün okuyacağınız makalem, bu son olayı belgesel olarak tarihe mal etmenin ve üzerinde ayrıntılı bir çözümleme yapmanın gerekli olduğunu düşündüğüm için yazıldı.

***

ÖNCE TRUMP’IN İLETİSİNİN İNGİLİZCE METNİ:

Donald J. Trump Truth Social 09.18.25 01:58 PM EST

I am pleased to host President Recep Tayyip Erdoğan, of Turkey, at the White House on September 25th. We are working on many Trade and Military Deals with the President, including the large scale purchase of Boeing aircraft, a major F-16 Deal, and a continuation of the F-35 talks, which we expect to conclude positively. President Erdoğan and I have always had a very good relationship. I look forward to seeing him on the 25th!

ŞİMDİ BU METNİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Google tarafından İngilizce dilinden çevrildi

Donald J. Trump Truth Social 18.09.25 13:58 EST

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Başkanla, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu. Onu 25 Eylül’de görmeyi dört gözle bekliyorum!

***

ŞİMDİ YORUM:

1) 23 yıldır Türkiye’yi yöneten İktidar, kendi oligarşik çıkarlarını ülke çıkarlarının önüne aldığı için, hem ekonomik ve mali hem hukuksal ve demokratik hem de bunların sonucu olarak siyasal olarak iflas etti!

2) Bunun en önemli nedenlerinin başında, iç ve dış politikada, ülke çıkarları yerine, sadece kendi oligarşik menfaatlerini değil, aynı zamanda kendilerini iktidara getiren Emperyalizmin de beklentilerini ön plana almasıydı.

3) Bu tercihler şu sonuçları doğurdu:

a) Medya denetime alındı; Dünya ve ülke olayları, gerçekleri, halktan gizlendi; sayısal bilgiler bile kamuoyuna farklı biçimlerde yansıtıldı.

b) Bağımsız yargı, başta Anayasa yargısı olmak kaydıyla denetim altına alındı ve toplumu dönüştürmek için sopa biçiminde kullanılmaya başlandı.

c) Ülkede üretim, hem sanayi hem de tarım sektörlerinde dibe vurdu; halk sefalete mahkûm edildi.

ç) Türkiye Ortadoğu’daki savaşın bir parçası haline geldi ve bölgedeki istikrarın ABD-İsrail lehine bozulmasına yol açıldı.

d) Bir devletin en önemli varlıkları olan demografisi (sığınmacılarla ve umutsuzluğun yol açtığı dış göçle) ve doğası (maden ruhsatları ve santrallerle) tahrip edildi.

e) Ülkenin tarihine ve kültürüne aykırı olarak “Cumhuriyet Değerleri”, “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” yapısı yozlaştırıldı.

f) Halkın tek umudu, yeni, serbest, adil ve şeffaf seçimlerle İktidarın değiştirilmesi oldu.

g) Siyasal ömrü biten İktidar bunun bilinciyle, topluma sunabileceği hiçbir yeni vaat de kalmadığı için, bütün umudunu Ana Muhalefet Partisi CHP’nin parçalanmasına ve baskılanmasına bağlamış görünmektedir; bunun için rejimi değiştirmekte, Hukuk Devleti’ni tahrip etmektedir.

SONUÇ OLARAK SİYASAL ÖMRÜ BİTEN VE BUNU REJİMİ DEĞİŞTİREREK ÖNLEMEYE ÇALIŞAN İKTİDAR, EMPERYALİZMDEN DESTEK İSTEMEKTE VE TRUMP BUNA OLUMLU YANIT VERMEKTEDİR.

İlgili Konular: #Özgür Özel #sosyal medya #Erdoğan #Trump #Ali Mahir Başarır

Yazarın Son Yazıları

Trump ne diyor

İyi ki eski adı Twitter olan X, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya kanalları var.

Devamını Oku
21.09.2025
Emperyalizm Türkiye’yi nasıl çökertiyor!

Birinci Haçlı Seferi (1095- 1102), Batı Avrupa kuvvetlerinin Kudüs şehrini ve Kutsal Toprakları Müslüman kontrolünden geri almak için yürüttüğü bir savaştı.

Devamını Oku
19.09.2025
Mitingler sonrası...

Hiç kuşku yok ki Özgür Özel liderliğindeki CHP mitingleri çok etkili oldu: İktidarın CHP’ye saldırısı kamuoyunda ters tepti...

Devamını Oku
18.09.2025
Mahkeme niçin karar veremedi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği 38. olağan ve 21. olağanüstü kurultaylarını iptal davası, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dün görüldü:

Devamını Oku
16.09.2025
İsmet İnönü ile Adnan Menderes farkı

Diliyorum, CHP’nin, bu yazımın yayımlandığı günkü Ankara mitingi, Demokrasi, Barış ve Hukuk Devleti ilkelerine uygun bir biçimde, her türlü kışkırtmayı engelleyerek gerçekleştirilir.

Devamını Oku
14.09.2025
Otoriterliğin çıkmazı: Şiddet sarmalı

Bugün 12 Eylül 1980’in ve 12 Eylül 2010’un yıldönümleri.

Devamını Oku
12.09.2025
CHP’ye saldırı niçin ters tepiyor?

Bugün El Kaide’nin ABD’ye 11 Eylül 2001 saldırısının ve Küreselleşmenin yeni bir aşamaya geçişinin 24. yıldönümü.

Devamını Oku
11.09.2025
Kanla kurulan Cumhuriyet ve 9 umde

Bugün 9 Eylül, birinci olarak İstiklal Savaşı’nın kazanılmasının simgesi olan İzmir’in kurtuluşunun 103’üncü, ikinci olarak CHP’nin, Siyasal Parti kimliğiyle örgütlenişinin de 102’nci Yıldönümü.

Devamını Oku
09.09.2025
Silivri’den bir isyan daha!

Silivri’de tutuklu olan, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’den bir mektup aldım.

Devamını Oku
07.09.2025
Sorun CHP değil, rejim sorunudur!

CHP, bütün eksikleri, yanlışları ve doğrularıyla, Anayasa’mızda “Demokratik Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” olarak tanımlanan “Cumhuriyet Rejimi”ni savunan, en büyük Partidir.

Devamını Oku
05.09.2025
Teşhis ve strateji yanlış: Sonuç da yanlış olacak

Babamdan öğrendiğim bir kavram var...

Devamını Oku
04.09.2025
CHP üzerinde fırtına

23 yılın sonunda siyasal ömrü bitmiş olan İktidar, umudunu Ana Muhalefet Partisi olan CHP’nin güçsüzleştirilmesine, olanaklı ise yok edilmesine ve Kürt Vatandaşlarla, Arap sığınmacılara bağlamış “görünüyor”.

Devamını Oku
02.09.2025
Bir federasyonun akıbeti: Yugoslavya örneği

“Süreç” ve “Komisyon” bağlamında, kamuoyuna yansıyan...

Devamını Oku
31.08.2025
30 Ağustos Zaferi ve 31 Ağustos 2025 Türkiyesi

Mondros ve Sevr, tarihin bir anda oluşmuş beklenmedik bir sonucu değil, yüzyıllardır Batı’nın Osmanlı ile devam eden Haçlı Savaşları Süreci’nin, “Doğu Sorunu”, veya “Hasta Adam’ın paylaşılması sorunu” dediği sorunun, beklenen, doğal bir sonucuydu.

Devamını Oku
29.08.2025
Faşizmin şansı, cumhuriyetçilerin kavgasıdır!

İkinci Dünya Savaşı öncesinde, 1936- 1939 yılları arasında yaşanan İspanya İç Savaşı, Cumhuriyetçiler ile General Francisco Franco liderliğindeki Faşistler arasındaki bir çatışmaydı.

Devamını Oku
28.08.2025
Yalakalığın ve dönekliğin temel kaynakları

Doğuşta insanın sadece içgüdüleri ve refleksleri vardır. Bilinci, Ahlakı ve Vicdanı yoktur.

Devamını Oku
26.08.2025
AKP’nin ters tepen strateji ve taktikleri

Tamam, AKP’nin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” dediği “Şahsım Devleti” Rejimi, yanlış, yetersiz, kötü ve bir ülkeyi yönetmeye uygun değil, anladık...

Devamını Oku
24.08.2025
Bu rejim ve bu iktidarla çözüm neden olamıyor?

Ülkemizin hiçbir sorununun bu Rejim ve bu İktidar tarafından çözülememesinin yapısal nedenleri var...

Devamını Oku
22.08.2025
12 maddede, sürecin ve komisyonun dış politika çelişkisi

Bugün üzerinde durmak istediğim ve yine herkesin gördüğü ama kimsenin açıkça dile getirmeye cesaret edemediği “Sürecin” ve “Komisyonun” Dış Politika çelişkisi özetle şudur...

Devamını Oku
21.08.2025
Zulüm ve yağma arttığında?

Önce uzun olduğu için yazının başlığına sığmayan cümlemi tamamlayayım:

Devamını Oku
19.08.2025
3 başat sorun!

Türkiye’nin Başat Sorunu nedir?

Devamını Oku
17.08.2025
Siyasal ahlak mı dediniz?

Dün Türkiye, Siyasal Ahlak açısından çok önemli iki olayla sarsıldı...

Devamını Oku
15.08.2025
Siyaset ve hukuk ters düştüğünde devlet yıkılır!

Herkesin gördüğüne emin olduğum, ama kimsenin dile getirmediği korkunç bir gerçeği vurgulamak istiyorum...

Devamını Oku
14.08.2025
Erol Manisalı ve gergedanlaşamayanlar!

Pazar günkü yazımı Ionesco’nun “Gergedan” oyununun sonundaki bir “isyan haykırışı” ile bitirmemden sonra birçok okurum, bu oyunun özetini yazmamı istedi.

Devamını Oku
12.08.2025
Türkiye’de ne yapmalı (5): Ülke ve rejim için, topyekûn devrimci direniş!

Sevgili okurlarım, geçen Pazar günü başladığım, “Baskıcı, otoriter, totaliter, faşizan ve Faşist iktidarlara karşı ne yapmalı” sorusunun yanıtını aradığım yazı dizisinin sonuna gelmiş bulunuyorum.

Devamını Oku
10.08.2025
Türkiye somutunda Ne yapmalı (4)

Baskıcı, otoriter, Faşist iktidarlara karşı neler yapılabileceğini irdelemeye, geçen Pazar günü tarihten verdiğim üç değişik örnekle başladım:

Devamını Oku
08.08.2025
Türkiye somutunda ne yapmalı (3)

Bir ülkede, örneğin Türkiye’de bir baskıcı veya Faşizan ya da doğrudan Faşist bir iktidara karşı nasıl mücadele edileceği, bu iktidarın neler yaptığının, neler yapabileceğinin ve gelecekte neler olabileceğinin kestirilmesiyle olanaklı olur.

Devamını Oku
07.08.2025
Ne yapmalı (2): Bilim ne diyor

3 Ağustos 2025 tarihli Pazar günkü yazımda tarihten üç örnek vererek Faşizmin ve baskıcı iktidarların hangi iç ve dış koşullarda egemen olduğunu anlatmaya ve bu örneklerden alınan dersleri özetlemeye çalışmıştım.

Devamını Oku
05.08.2025
Ne yapmalı (1): Tarihten üç örnek

Cumhuriyeti ve Demokratik Rejimi tahrip eden Hitler, Franco ve onlardan farklı olmakla birlikte McCarthy hareketleri olarak...

Devamını Oku
03.08.2025
CHP’nin işi ‘komisyonda’ zor; çok zor!

Çarşamba akşamı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Komisyon”un nitelikli çoğunlukla karar alacağının kendisine iletildiğini belirttikten sonra...

Devamını Oku
01.08.2025
‘Komisyon’dan kim ne bekliyor

Herkes siyasetin geçmiş üzerine, siyasal partilerin ve liderlerin eskiden neler yapmış olduklarına göre kurulu olduğunu düşünür.

Devamını Oku
31.07.2025
‘Süreçten’ ‘komisyona’: Beş temel çelişki

Bu iktidarın en önemli özelliği ilkesizliği ve tutarsızlığıdır:

Devamını Oku
29.07.2025
İsimsiz süreçten isimsiz komisyona: Çelişkiler?

Cuma günkü yazımda ülkenin siyasal kaderini, çünkü rejimini etkileyecek olan, “adı konmamış” bir “Sürecin” taraflarını ve bu taraflar arasındaki çelişkileri yazmıştım.

Devamını Oku
27.07.2025
‘Sürecin’ çelişkileri

Adı bir türlü konamayan “Süreç” pek çok uzlaşmaz çelişkilerle dolu bir yapıya sahip.

Devamını Oku
25.07.2025
Lozan’ı hangi devlet niçin imzalamadı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Lozan’ı imzalamamış olduğu bilinir...

Devamını Oku
24.07.2025
Kimlikçilik, hem gericilik hem de bölücülüktür

Ülkeyi Türk, Kürt, Arap, Sünni, Alevi ve benzeri etnik ya da dinsel/mezhepsel kimliklere göre tanımlamak ya da yönetmeye kalkışmak hem toplumu yüzyıllarca geri götürür hem devleti parça parça ederek Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırır

Devamını Oku
22.07.2025
Naziler nasıl egemen oldu?

Sevgili okurlarım, her zaman ama özellikle bunalım dönemlerinde, sıkıntılı günlerde tarih okumayı seviyorum.

Devamını Oku
06.07.2025
‘Anayasal vatandaşlık’ eşitlikçidir!

“ Anayasal Vatandaşlık” kavramı, ulusal devleti, din, dil, ırk gibi tarihten ya da coğrafyadan gelen “kültürel kimlikler” yerine, mensup olunan ülkenin siyasal kimliğine ve bu ülkenin “eşit haklara dayalı vatandaşlığına” bağlayan bir anlayışı dile getirmektedir.

Devamını Oku
04.07.2025
Kültürel kimlik ile siyasal kimlik farkı

Sevgili okurlarım, her toplum, sahip olduğu üretim teknolojisi ve ilişkileri bağlamında örgütlenir ve bir kimlik üretir.

Devamını Oku
03.07.2025
Sorun kişisel değil, rejim sorunudur!

Türkiye yanıyor:

Devamını Oku
01.07.2025