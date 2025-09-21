İyi ki eski adı Twitter olan X, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya kanalları var.

Neyse ki Emperyalizmin hizmetinde dahi olsa, ABD medyası, göreceli bir biçimde siyasal iktidara karşı özgürlüğünü koruma savaşı verebiliyor.

Ve bereket versin İktidarın “Rejim Darbesi” doğrudan kendisine de yönelince, CHP’nin gözü açıldı da bu tür Emperyalist ilişkileri kamuoyuyla paylaşmaya başladı.

Bu sayede, Türkiye’de İktidarın halktan gizlediği gerçekleri öğrenebiliyoruz.

Zülâl Kalkandelen Cuma günkü yazısında, ABD’nin Suriye’de bir Kürt Özerk Bölgesi (Devleti) kurma çabalarını ve PKK-SDG-PYD-YPG konusunda yapılan saptırmaları ABD kaynaklarına dayanarak anlattı.

Hemen arkasından Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır, X hesaplarından Donald Trump’ın oğlu ile Erdoğan görüşmesini ve Trump’ın Erdoğan’ı davet eden X iletisini yayımladılar.

Elbette bütün bu olaylar, gazetemiz Cumhuriyet’te de derhal haber oldu ve yorumlanmaya başladı.

Bugün okuyacağınız makalem, bu son olayı belgesel olarak tarihe mal etmenin ve üzerinde ayrıntılı bir çözümleme yapmanın gerekli olduğunu düşündüğüm için yazıldı.

***

ÖNCE TRUMP’IN İLETİSİNİN İNGİLİZCE METNİ:

Donald J. Trump Truth Social 09.18.25 01:58 PM EST

I am pleased to host President Recep Tayyip Erdoğan, of Turkey, at the White House on September 25th. We are working on many Trade and Military Deals with the President, including the large scale purchase of Boeing aircraft, a major F-16 Deal, and a continuation of the F-35 talks, which we expect to conclude positively. President Erdoğan and I have always had a very good relationship. I look forward to seeing him on the 25th!

ŞİMDİ BU METNİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Google tarafından İngilizce dilinden çevrildi

Donald J. Trump Truth Social 18.09.25 13:58 EST

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 25 Eylül’de Beyaz Saray’da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Başkanla, Boeing uçaklarının büyük ölçekli alımı, önemli bir F-16 anlaşması ve olumlu sonuçlanmasını beklediğimiz F-35 görüşmelerinin devamı da dahil olmak üzere birçok Ticaret ve Askeri Anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile her zaman çok iyi bir ilişkimiz oldu. Onu 25 Eylül’de görmeyi dört gözle bekliyorum!

***

ŞİMDİ YORUM:

1) 23 yıldır Türkiye’yi yöneten İktidar, kendi oligarşik çıkarlarını ülke çıkarlarının önüne aldığı için, hem ekonomik ve mali hem hukuksal ve demokratik hem de bunların sonucu olarak siyasal olarak iflas etti!

2) Bunun en önemli nedenlerinin başında, iç ve dış politikada, ülke çıkarları yerine, sadece kendi oligarşik menfaatlerini değil, aynı zamanda kendilerini iktidara getiren Emperyalizmin de beklentilerini ön plana almasıydı.

3) Bu tercihler şu sonuçları doğurdu:

a) Medya denetime alındı; Dünya ve ülke olayları, gerçekleri, halktan gizlendi; sayısal bilgiler bile kamuoyuna farklı biçimlerde yansıtıldı.

b) Bağımsız yargı, başta Anayasa yargısı olmak kaydıyla denetim altına alındı ve toplumu dönüştürmek için sopa biçiminde kullanılmaya başlandı.

c) Ülkede üretim, hem sanayi hem de tarım sektörlerinde dibe vurdu; halk sefalete mahkûm edildi.

ç) Türkiye Ortadoğu’daki savaşın bir parçası haline geldi ve bölgedeki istikrarın ABD-İsrail lehine bozulmasına yol açıldı.

d) Bir devletin en önemli varlıkları olan demografisi (sığınmacılarla ve umutsuzluğun yol açtığı dış göçle) ve doğası (maden ruhsatları ve santrallerle) tahrip edildi.

e) Ülkenin tarihine ve kültürüne aykırı olarak “Cumhuriyet Değerleri”, “Demokratik, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti” yapısı yozlaştırıldı.

f) Halkın tek umudu, yeni, serbest, adil ve şeffaf seçimlerle İktidarın değiştirilmesi oldu.

g) Siyasal ömrü biten İktidar bunun bilinciyle, topluma sunabileceği hiçbir yeni vaat de kalmadığı için, bütün umudunu Ana Muhalefet Partisi CHP’nin parçalanmasına ve baskılanmasına bağlamış görünmektedir; bunun için rejimi değiştirmekte, Hukuk Devleti’ni tahrip etmektedir.

SONUÇ OLARAK SİYASAL ÖMRÜ BİTEN VE BUNU REJİMİ DEĞİŞTİREREK ÖNLEMEYE ÇALIŞAN İKTİDAR, EMPERYALİZMDEN DESTEK İSTEMEKTE VE TRUMP BUNA OLUMLU YANIT VERMEKTEDİR.