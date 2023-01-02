Öyle büyük laflar etmeyeceksin

02 Ocak 2023 Pazartesi

Mutlu yıllar. 2023 hepimize iyi gelsin.

Kadir Doğulu kardeşimiz yeni yılın ilk röportajında karısı için “Neslihan beni ehlileştirdi. Dünyamı değiştirdi. Bana ayna tuttu” diyerek büyük büyük laflar etmiş. Neslihan Atagül de kocası için “Birbirimizi değiştirmeye hiç çalışmadık, sadece birbirimize katmak istedik” diyerek evlilik olayına kocasından biraz temkinli yaklaşmış.

Kadir Doğulu öyle büyük büyük laflar etmiş ki, öyle büyük büyük laflar edenlerin bir çoğunun adliye koridorlarından geçtiğini biliyorsunuzdur herhalde.

Böyle büyük büyük laflar edenler sadece Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül mü? Bu gözler adliye koridorlarından önce, kimlerin aşklarını büyük puntolarla gazete sayfalarına taşımadı ki.

Merve Boluğur, “'Kocam' dedim dedim, oldun. Seni c¸ok seviyorum" dedi soyadını sadece evlilik cüzdanından değil tüm sosyal medya platformlarından değiştirdi. Sonuç, 53 gün birbirlerine dayanabildiler.

Hadise. “Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum: Prensesler gibiydim baba evinde... Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için... Beni bu kadar güzel sevdiği için... Hep yanımda olduğu için...” Hadise de Mehmet Dinçerler’e 4 ay dayanabildi. Demek ki Mehmet Dinçerler, Hadise’ye “kraliçe” gibi bakamamış.

Fazıl Say, ayrı bir vaka. Karı- koca ayrı evlerde yaşadıkları halde evli kalmayı başaramamışlardı. Fazıl Say, evlendikleri gün, “Asla sıkılmayız. Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var” diyordu. Sonuç, onlar da sıkılmayız dedikleri halde üç yılda birbirlerinden sıkılmışlardı.

Zeynep Bastık da imza atmadan önce, “Ailecek çok heyecanlıyız. Düğün Çeşme’de olacak. İlişkimiz de zaten ilk orada başlamıştı. Biraz anlamlı olsun istedik” dedi ve anlamlı oldu. 11 ay süren evlilik Ankara’da anlamlı bir şekilde bitti.

Mahsun Kırmıgül de büyük konuşanlardan. “Hayalimdeki düğünü, hayalimdeki kadınla yapıyorum” dedikten tam altı yıl sonra hayalindeki kadını bulamamış ki aldattığı için avukat eşi tarafından affedilmedi ve tek celsede kapının önüne kondu.

İbrahim Çelikkol daha da ileri gitti ve iki şahit yetmemiş olacak ki, “bütün medeniyetlerin eşliğinde evet” dedi. Ama o medeniyetlerin şahitliği de bu evliliği kurtaramadı ve evlilikleri beş yılda bitti.

2022 yılında evlenenleri de unutmayalım. Aslı Enver ile Berkin Gökbudak, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, Ebru Şahin ile Cedi Osman, Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, Demet Evgar ile Levent Babataş, Leyla Lydia Tuğutlu ile Ceyhun Ergin veeee Seda Sayan’ı saymıyorum bile.

Onlara da buradan aman diyorum. Bugünün yarını da var. Röportajlarınıza biraz dikkat, biraz özen diyorum.

2023 yeni başladı. Yıl sonuna kadar o büyük büyük laflar eden evliliklerden kaçını adliye koridorlarında göreceğiz bakalım?