Hilmi Türkay
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F.Bahçe’nin Cengiz’i var

29 Ocak 2024 Pazartesi

Kadıköy’de rakip Ankaragücü. Tribünler yine dolu. Taraftar iyi oynadığını, şampiyon olacağına inandığını gördüğü takımını yalnız bırakmaz. F.Bahçe bu sezon farklı bir kimliğe büründü. Futbolcular alkışı hak ediyor. Zaman zaman puan kayıpları, sıkıntılı maçlar olabilir. F.Bahçe son iki karşılaşmada (Samsun, Başakşehir) bunları yaşadı. Şurası çok net ki 90 dakikalarda hakimiyet hem F.Bahçe’nindi. Özellikle Başakşehir karşısında istatistikleri alt üst etti, rekor kırdı. Rakip ceza sahasında topla buluşma 71, 3.6 gol beklentisi, 5 kaçan net pozisyon, 28 şut 7’si kaleyi bulmuş, biri direkten dönmüş, 600 pas yapmış, 500’ü isabetli. Bu başarı değil de nedir? Diyeceksiniz ki golü penaltıdan buldu. Olabilir. Ben bunu şanssızlığa bağlıyorum. 

F.Bahçe’de kötü futbolcu yok. Gelen yıldızlar ve ara transferde takviyelerle forma rekabeti arttı. İsmail Kartal 11’i oluştururken zorlanıyor. Ama formayı hakkaniyetli dağıtıyor. Hocanın tek rahatsızlığı ekibi için “zayıf” yakıştırması yapılması. Bu yüzden hem morali bozuk hem de gergin.

Fenerbahçe transfere doymuyor. Bonucci ve Krunic’ten sonra Çağlar Söyüncü’yü renklerine kattı. Kimsede olmayan stoper bolluğu. Sarı-Lacivertlilerden yine istekli arzulu seyirciyi coşturan bir futbol izledik. Livakovic’in yaptığı penaltı çok gereksizdi. Cengiz sahne aldı. Birbirinden şık goller attı. Dzeko çok koşuyor çok çabalıyor sahanın her yerinde var ama çok gol kaçırmaya başladı. 1-0, 2-1 maç içinde sıkıntılı skorlardır. Dün gece F.Bahçe önde olsa dahi zaman zaman bunun sıkıntısını yaşadığı anlar oldu. Rahat maç yok. Fenerbahçe zor bir geceyi daha aştı. Skorlar 3 haftadır kısır ama bu takım işini iyi yapıyor. Benim inancım bu yönde. Katılırsınız katılmazsınız bilemem. Gecenin en iyisi kimdi derseniz Cengiz’i söylerim. Yıldız isim İstanbulspor maçında da 4 gol atmıştı.



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