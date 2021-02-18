AKP dört koldan başarısızlıklar açmazında

18 Şubat 2021 Perşembe

HDP’Yİ KAPATSA, TÜM KÜRT SEÇMENİ KAYBEDER..

Cumhur ortakları arasında çatışmalı konuların olduğu malum. Şimdi bunların başında HDP geliyor. MHP aylardır kapat diye bastırıyor. AKP, “Parti kapatmak bizim işimiz değil, kapatmaları zorlaştıran biziz” diyerek Yargıtay’ın yolunu gösteriyor. MHP’nin bir kapatma dosyası hazırladığı da ileri sürülüyor aylardır.

Bir oyuna dönüştü.

Olay, AKP için iki ucundan da tutulmaz bir değneğe benziyor.

Ama MHP bastırıyor, neden?

Partilerin izlediği -temel- politikaları, seçmen ve oy potansiyeli yaratma düşüncesinden ayrı tutamayız.

AKP’nin, HDP ve PKK ile geçmişte ve gerektiğinde her zaman, yerel seçimlerde Kürtlerin oyunu almak için PKK yüzlerini TRT’ye çıkarması gibi istediği zaman siyasi olarak alışverişe giriştiğini biliyoruz.

MHP SIKIŞTIRIYOR

Tamam, diyebilirsiniz ki bu son olay o kadar acemice ve Kürt seçmene hakaret derecesinde tezgâhlanmış, çaresizlikten başvurulan girişimdi ki MHP bile sesini çıkarmadı. Tam bir denize düşen yılana sarılır hikâyesine tanık olmuştuk. Ama yine de MHP’nin hiç başvuracağı bir politika değil.

HDP’ye karşı çıkmak MHP’nin temel politikası, bir ayrım -kırmızı- çizgisi, o taraf ve bu taraf.

Kamuoyu yoklamaları MHP’nin oy beklentilerinin epey altında olduğunu gösteriyor (liderleri bu araştırmaları sevmiyor ve yasaklanmasını istiyor). Yasaklama talebi, AKP içindeki kendilerine yakın olanlar dahil, parti çevresinde toplamayı da hedefliyor: Yasaklamayı isteyen tek parti, en kararlı parti!

TÜM KÜRT SEÇMENİ KAYBEDER

AKP için ise doğru görünen, Kürt seçmen içinde oyun oynamak, kendisine yakın olanları tutmak. HDP’yi kapatması, bu kez kendisine oy veren muhafazakâr Kürt seçmenin de damarına basar ve yüzde 2-3 puan daha gider.

Nereye? Şüphesiz ki Millet İttifakı’na!

AKP’nin açmazı burada HDP konusunda.

Ortaklar arasındaki temel sorun.

HDP’YE BİR KAPI

Bu arada, Gara mağaralarındaki büyük kıyım, HDP’ye daha özgür ve bağımsız bir politika için önemli bir kapı aralıyor. Bunu nasıl kullanacaklar? Ama bir yandan da bir grup milletvekili İmralı’daki PKK şefi için basın toplantısı düzenliyor. HDP içinde derin bir sorun olduğunu da biliyoruz. HDP ülkenin demokratikleşmesine hizmet ederek kendisine de üçüncü parti olmanın kapılarını açabilir.

Çok zor bir süreç, ama Kürt siyaseti Türkiye’de giderek o noktaya gelebilir. Önemli olan, bu süreci AKP’nin yönetmesine izin vermemek.

‘BAŞARISIZ OLDUK’: HESAP SORULUR TABİİ

Gara mağaralarındaki büyük felakette herkes için en kolay yol PKK’yi lanetlemek. Tamam, tam bir katillik, gözü karalık ve alçaklık. PKK’nin bu politikalarının ve bu topraklarda bağımsız bir yapı kurmak düşünün bu ülkede bir geleceğinin olmadığını anlaması biraz daha zaman alacak.

Ama bu operasyonun, Cumhurbaşkanı’nın “başarısız olduk” itirafında da görüldüğü gibi, sorumluluğunun iktidarda olduğu kesin. Sonuçta 13 yurttaşımızı feci bir şekilde kaybettik ve bunun sorumluluğu iktidarın, karar vericilerin, operasyonu düzenleyicilerin omzunda. Bu olay öyle kolay kapanmaz.

Cumhurbaşkanı öyle inanmıştı ki “başarı”ya, bir müjde açıklayacağını bile anons etti. Sonra? Davul zurna ile kurtarma operasyonunun sonucunu yaşıyoruz.

Gelinen noktada, hiç yapmayacağı bir şey yaptı ve iki bakanını bilgilendirmek için İYİ Parti ve CHP’ye gönderdi.

Amaç, eleştirilerin dozunu en asgari düzeye çekmek miydi?

Cumhurbaşkanı’nın, arkasından siyasetin hiçbir jargonuna girmeyecek suçlaması, kabul edilebilir bir şey değil; içine düşülen büyük açmazın da göstergesi..

AKP’nin açmazları her açıdan giderek büyüyor.

HDP’nin kapatılması da bunlar arasında...