Aşısız bir ülke manzarası ve bilinmezlikler

14 Ocak 2021 Perşembe

Aşı başladı derken hayale kapılmayın. Sağlık çalışanlarına yetecek kadar aşı var sadece. Devamı ne zaman gelecek bilinmiyor. Dünyada aşı bir ay önce başlamışken, Türkiye’yi aşısız ve savunmasız bırakan ve ancak üç milyon doz aşı getirtebilen beceriksiz bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi...

Üyeleri diyor ki bahar gelecek güller açacak.. aşılanacak herkes.. turizm patlayacak Türkiye bu yıl köşeyi dönecek, merak etmeyin...

Ülke batmış, süt ve ürünlerine yüzde 25’in üzerinde zam.. emekliye ve memura yüzde 7 zam. Yıllık enflasyon yüzde 36, ihtiyaçlarınız elinizi yakıyor. Politikacı, bu durumun sebebi ve yöneticisi, uydur uydur söylüyor.

Kanada, 38 milyon nüfuslu ülke, 266 milyon doz aşı siparişi verdi ve stoklarını dolduruyor, bu yetmedi geçenlerde 20 milyon doz daha satın aldı.

Bir adım önüne bakan, halkının ve ülkesinin yakın geleceğini planlayabilen ülkelerin durumu bu.

Bizim iktidar üç milyon dozu zar zor getirtebildi.

EN ETKİLİ AŞILAR NEDEN YOK?

Sağlık Bakanı, “Çin aşısı klasik, daha güvenli” demişti, acaba korku, endişe, toplumun sözde ileri kesimlerinde bile egemen olan mRNA aşısı karşısındaki bilgisizlik ve bilinçsizlik mi BioNTech aşısından uzak tuttu iktidarı? Pandemi Bilim Kurulu böyle mi tavsiyede bulundu?

Anlaşma yaptık yapıyoruz; Uğur Şahin ile konuştuk konuşuyoruz, ayrıcalık istedik istiyoruz, burada üretim yapalım dedik diyoruz... eli kulağında geldi gelecek...

Bir sürü laf.

Ama halk aşısız. Savunmasız. Ekmeksiz. Esnaf perişan. Dükkânında, iki sipariş alacak, paketle satacak diye bekçilik yapıyor. Sigortasız çalışanların hepsine yol verildi, diğerleri işçi çıkarma yasağı nedeniyle günde 39 TL’ye var olmaya çalışıyor.

YENİDEN YENİDEN AŞILAMA OLABİLİR

Normale dönmenin, insanların ekmek teknelerini çalıştırmalarının yolu, ülkeyi aşılamaktan geçtiğinin farkında değiliz. Maske-mesafe-hijyen laf, yine de onlar olmasa bu ülke ölümlerden, hastalıktan kırılmıştı; ama kısıtlamayı kaldırdığınız anda salgın alıp başını gidiyor, çünkü insanlar ekonomik faaliyetlerini sürdürmek için kalabalıklaşıyor, birbirine sürtünüyor, iç içe giriyor.

İktidar, hele beş bine doğru iniş yolu gözüksün vaka sayısında, kısıtlamaları gevşetecek, yine tepelere doğru tırmanacak.

Neden Kanada ve diğer ülkeler aşı stokluyor?

Çünkü yapılan aşıların koruyuculuğunun ne kadar süreceği bilinmiyor.

Belki 3 ay, belki 6 ay...

Eğer halkını acil aşılayamazsan tehlike büyük, bulaşma sürer bir yandan ve yüzde 70 sürü bağışıklığına ulaşamazsın.

Aşının bağışıklık etkisi kısa süreli ise herkesin yeniden aşılanması gerekecek.

Belki 6 ayda ikinci kez gerekecek, bilmiyoruz.

Hangi aşının daha uzun süreli etkililiğini sürdüreceğini bilmiyoruz.

HİÇ BİLMEDİKLERİMİZ VAR

Ama Çin aşısının yüzde 50.4 etkililiği ile BioNTech’in yüzde 95 etkililiği arasında fark da koruyuculuk açısından çok önemli. Bizde belki de aşı yapılanların yüzde 50’sinde aşı işlemeyecek veya zayıf koruma sağlayacak ve bu insanlar virüse karşı korunmak ve yaymamaları için kısıtlamalara uğrayacaklar.

Bunların hiçbirini bilmiyoruz.

Aşı uygulamalarının sahadaki sonuçlarına göre gerçeklerle karşılaşacağız.

Bir de toplumun yüzde 50’si aşıya direnirse, toplumsal bağışıklığı sağlamak ekstra olanaksız hale gelecek.

Üç milyon aşının ne sonuç vereceğini bile bilmiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ülkeyi soktuğu bu öngörüsüzlükten ve güvensizlikten bir an önce çıkarmalı ve etkililiği yüksek aşıları bir an önce ülkeye getirmenin yollarını aramalı.

YAZIMA EK BİLGİ

Pazartesi günkü yazımda, iki anketin sonuçlarını karşılaştırmıştım, milletvekili seçimlerinde Akademetre anketinde kararsızların oylarını dağıtılmış halinde partilerin muhtemel oy oranlarını vermiş, MetroPoll anketinde ise kararsızların dağıtılmamış ham oy oranlarını yayımlamıştım. Prof. Özer Sencar, bu bilgiyi de gönderdi.

MetroPoll’un araştırmasında, bu pazar seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz sorusunda kararsız seçmenin partilere dağıtılmasıyla şu sonuç elde ediliyor.

AKP 30.6 (38.9)

CHP 20.0 (25.5)

İyi Parti 8.9 (11.3)

HDP 8.7 (11.1)

MHP 6.8 (7.7)

Deva 2.2; Gelecek 1.6; SP 0.8

Kararsızların dağıtımı hep sorunludur. Oy oranına göre dağıtmak bilimsel kabul edilmez. İki anket de kendine özgü yöntemle gerçeğe ulaşmaya çalışıyor. Akademetre, kararsızların dağıtımında bilimsel olarak daha doğruya yakın bir yöntem geliştirdiğini açıklıyor.