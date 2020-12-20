Başarı ölçüsü: Yaşasın, artık günde 5-15 TL ile geçinen yok!

20 Aralık 2020 Pazar

Bakan Zehra Zümrüt AKP’nin ülkede aşırı yoksulluğu bitirdiğini büyük bir gönül rahatlığıyla açıkladı. Aşırı yoksulluk uluslararası bir tanım. Neyi bitirmişler? Günlük kazancı 1.90 dolardan daha az bir gelirle yaşayan kitleler varmış ülkemizde, buna son vermişler.

Bakan Zümrüt, 2003’te Türkiye’de 2.5 milyon yaşayan insanımız olduğunu söylüyor. Diyelim ki 17 yıllık iktidarlarının döneminin mesela 2007’sinde 1.9 dolar altında olanlardan artık ülkemizde kalmadı.

O tarihte dolar 2 liraydı.

Günde 15 lira ile övünmek

Yani günde 4 lira gelirle yaşayan insanlarımız mı vardı? Yani ayda 120 TL ile.. Bakanın açıkladığı aşırı yoksulların sayısına ulaşamadım.

Aşırı yoksulluk hep Ekvator altı Afrika ve dünyanın bazı bölgelerinde yaşayanlar için söz konusuydu.

Bakan Hanım, artık ülkemizde bugünkü dolar karşılığı ile günde 15 TL ile yaşayan kimse yok diyor ve bununla övünüyor. Bir insan 15 TL ile nasıl yaşar? Gerçekten bu insanlar var mıydı?

O zaman şu soru gelir: Bugün bu geliri en yoksullar için diyelim 3 dolara, fazlasıyla 25 TL’ye çıkardınız. Peki, günde 25 TL ile yaşayan kaç milyon insanımız var.

Türkiye için “artık 15 TL alan insanımız yok” demek, çok ayıp, zerre övünç konusu olamaz.

17 milyon insan yoksul

Ama Türkiye için TÜİK’in hesap ettiği “yoksulluk sınırı ve altında” yaşayan insanlarımız var. Sayıları 16-17 milyon olarak hesap ediliyor...

Bir övünme payı çıkaracaksanız, döneminiz içinde bu yoksulluk sınırı içinde yaşayan birey-aile sayısını düşürüp düşürmediğinizi açıklayacaksınız.

Bu sayı hep 16-17 milyonda kalmıştır.

AKP yoksullukta eşitlemeye gitmiştir daha çok.

Ülkemizde açlık ve yoksulluk sınırı diye tanımlamalar var.

En son hesaplamalara göre, 4 kişilik aile için hesap edilen gıda endeksine dayalı açlık sınırı kasım ayında 2 bin 600 TL’yi aştı. Sadece gıda ihtiyacı!

Yoksulluk sınırı ayrıca var: Ayda 8 bin lira bir eve girmiyorsa, yoksul sınıfına giriyor. Asgari ücretin 2 bin 400 TL civarında olduğu bir ülkede, 8 bin lira kaç eve giriyor? Bu nedenle de ülkemizde yoksul ailelerin 18 milyona yükseldiği hesap ediliyor.

Utanılacak durum

Cumhuriyet’in ekonomi sayfalarında yayımlanan ciddi araştırma haberlerine baktım.

* Türkiye’de çalışanların içinde asgari ücret ve buna en yakın ücret alanların oranı en yüksek: Yüzde 57! Utanılacak bir durum! Bu oran Yunanistan’da yüzde 4. Avrupa ülkeleri arasında, bize en yakın ülke Romanya, o da yüzde 16! (8 Aralık)

Asgari ücret, ülkemizde yoksulluk altındadır ve artık aşırı yoksulluğun bir tık üzerinde sayılmalıdır. Ki Türkiye’de asgari ücretli 7 milyon insan var!

Bakan Hanım bunları konuşmalı!

Asgari ücretin neden en az olduğu ve neden en yüksek verginin kesildiğini konuşmalı ve sendikaların yaptıkları hesaplar doğrultusunda asgari ücretin 3 bin 800 TL’ye yükseltilmesini istemeli, üstelik vergi kesintisinin de kalkmasını talep etmeli!

Karnına kırıntı gidiyor ya

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Hanımefendi, ancak o zaman bakanlığının adına layık bir bir uygulama yapmış olur. Hükümetinin baskılarına ve dayatmalarına, patronların dayatmalarına karşı koyduğu ölçüde, halkın çalışma ve sosyal hizmetler bakanı olabilir.

Ama bu konuda en küçük bir işaret görmediğimiz gibi tam tersine, Türkiye’de artık 5 TL-15 TL’ye günde geçinen kimse yok diye böbürlenmesi, aslında ülkedeki giderek artırdıkları yoksulluğu, yoksul sayısını örtbas etmek istemesinden kaynaklanıyor!

Aşırı yoksulluğu bitirdik, artık günde 5 TL kimse almıyor ama muazzam bir işsiz kitlesi yarattık, insanlar işsizlikten kırılıyor, işçileri sendikasızlaştırdık, artık iş hayatına huzur geldi, bakın grev mrev oluyor mu, arada bazen densizler çıkabiliyor, kendini asmış ve bebeği ölmüş süsü veriyor!

Ne dedi AKP’li milletvekili: Karnına kırıntı gitmişse, doyuyor demektir halkımız!

Hey muhalefet, napıyorsunuz siz?