Bir verdim beş koydum oyunu...

02 Ocak 2022 Pazar

Yeni yılınızı kutlayarak, mutluluklar ve esenlikler dileyerek söze başlayacağım ama utanıyorum... Evde sürekli kuşkulu içimizden biri daha gece yarısı olmadan kötü durumu açıkladı ve eşine dönerek “Artık elektrikleri açık bırakmak yok, çıkarken her şey kapanacak” dedi. Ne oluyor demeye vakit kalmadan elektriğe olağanüstü zammın müjdesini verdi!

Yılbaşı gecesinin içine etmeye yeminliymişler!

Bu konuda gözleri gerçekten kara. 3 kuruşa düşmüş 2 bin 900 lirayı 4 bin 250 liraya yani 5 kuruşa çıkarttıklarında, asgari ücret propagandasıyla ekranları yağla balla sıvarken gelen ve gelecek zamlarla asgari ücreti 1 kuruşa düşüreceklerini söylemiştik. Bizler kötü adamız! 2022 pahalılıkta ve yoksullukta en berbat yıllardan olacak diyorduk ki, bizi doğrulama yarışından geri kalmadılar.

Korkunç zamları 2022’nin 1 ocak’ından itibaren geçerli kılmalarının nedeni de zamları 2021 enflasyonuna dahil etmemek, böylece memura da emekliye de ücretliye de yapılacak artışları düşük tutmak.

Ayvayı yedi millet. Söndürün ışıkları, tek ışık yansın, en az elektrik kullanın, öyle olsun ki, önceki fiyatlardan bile düşük para ödeyin. Ellerindeki fazla elektriği ne yapacaklarını onlar düşünsün!

POŞET KULLANMAYANLAR HAREKETİ

Market poşetlerinden bakanlık payının tamamını, 25 kuruşu da alacaklar. Yani bakanlık bize poşetleri tam zamlı satmaya karar verdi. Mesela, 25 kuruş x günde 1 milyon poşet=250 bin TL günlük vergi ödüyoruz milletçe bakanlığa. Türkiye çapında kaç poşet bize satılıyor? Belki de 4 milyonsa 1 milyon vergi eder günde. Yılda 365 milyon daha soyuluyoruz. Bu, ne olacak 25 kuruştan meselesi değil, bireysel bakmayalım, milletçe-toplu bakalım!

Biri kalkar kim bilir “poşet kullanmayanlar hareketi” oluşturur, güvenilir bir kuruma göndeririz poşet paralarını, kim bilir mesela eğitim için 1 milyon TL’lik bir burs havuzu yaratırız yılda!

Şüphesiz bakanlığın kararı, marketlerin kaybettikleri 8 kuruşluk poşet gelirlerini fiyatlara yansıtacaklar demektir. Bakanlık poşete de zam yapabilir. Enayi soymaca ya! Markete gidince poşet alacak bunlar, parayı da bastıracaklar! Orada ümüklerini sıkarız!

Poşet boykotu yapın! Çantanızda poşet, bez torba olsun. Sanal alışverişlerinizde de marketlere baskı yapın. Poşet parası ödemeyin, geri alsınlar poşetleri! Davranış kalıplarımızı değiştirelim! Bakanlığın çevreyi mahvetme projelerine ortak olmayalım! Protesto hakkımızı kullanalım. Hayatı dar edenler dikenli koltukta oturduklarını bilsinler.

SIFIRI TÜKETME

Bu zamlar böyle kalmayacak, hepsi ocak, şubat, mart enflasyonuna yansıyacak. Dövizi nasıl tutacaklarını, bir yandaş yazar haber veriyor. Bu zamlardan sonra artarsa çantada hazır çok önlem var, onları hükümetimiz devreye sokacak diye haber veriyor. Hımmm.. Dolar üzerinde yeni oyunlar demektir bu. Kendinize mukayyet olun (koruyun)!

Paraları yok, dağıtacak harcayacak, patronlarını korumayı da millete havale ediyorlar! Çalışanın patrona maliyeti şüphesiz ki artıyor. Bir şirkette çalışan yakınım “İşe yeni girmiş bir eleman, asgari ücret artışından sonra patrona eski ücretten de çalışmaya hazırım” demiş! İyi mi!

Ülkeyi çökerttiler, dağıttılar, 20 yılda ellerine geçen 325 milyar doları har vurup harman savurdular, ülkeyi iflasa sürüklediler.

Sanıyorlar ki bu ülkede hukuk, demokrasi, insan hak ve özgürlükleri olmadan da ülkeyi ayağa kaldırırız!

Baskı yaparak, İstanbul ve diğer muhalefetteki belediyeleri iş yapamaz hale getirerek bugüne kadar yaptıkları uyduruk suçlamalar gibi hallaç pamuğu gibi atarız..

Yanılıyorlar.