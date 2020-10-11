CHP: Atak ve çok güven verici politikalara ihtiyaç büyük

11 Ekim 2020 Pazar

Başlığa, CHP neden yükselemiyor yazmıştım, değiştirdim. Ve bu sorunun bence nedenini başlığa taşıdım.

Çıkış noktam, yapılan anketler. Cumhuriyet’te yayımlanan son ankette iktidar partileriyle birlikte CHP’de de bir düşüş gözüküyor. Bu durum salt o anket şirketiyle değil, diyelim CHP oyunu 3 puan altta gösterdi (doğruluk güvencesi +-3 hesabıyla). Bunu ekleyelim, yüzde 20 yapar. Son milletvekili seçimlerindeki oyu yüzde 22.6.

Bu şirkette yanlış olabilir. Veya politik duruma göre seçmenlerin oyları da hızla renk değiştiriyor diyebilirsiniz.

15 Haziran - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan anketlerde CHP’nin oyu yüzde 22 ile yüzde 30 arası değişiyor. Büyük sapmalar. Eğer belli bir haftaya ait olsaydı bu anketler, en tepedeki ile en alttaki sonucu atın, geri kalanının da ortalamasını alın derdim. Fakat 4 aylık bir zamanı kapsıyor anketler ve olaylara göre (tabii ki yöntemlere göre de) seçmenin oy verme eğilimi değişiyor olabilir. Hepsinde kararsızlar dağıtılmış, fakat kararsız oranı da yüksek.

12 Haziran’dan bu yana 19 anketin ortalama oyu 25.66. En yüksek ve en düşük birer sonucu atarsam ortalama 23 gibi çıkıyor.

En düşük oy Area’da 22.4. Area’nın üç anketinden en yükseği 24.4.

En yüksek oy Avrasya’da, istikrarlı olarak 28 çıkıyor.

Son anket

Yazının başında son anket dedim. İstanbul Ekonomi Araştırma şirketine ait: CHP 17.4. 10 Ekim’de yapılmış.

Diyor ki Selçuki: Cumhur İttifakı yüzde 43’te kalıyor. Yani orada da oy düşüşü büyük, AKP yüzde 35, MHP 7.7

İYİ Parti ilk kez 13.7’yi görüyor. Sanırım kararsızlar dağıtılmamış: Yüzde 13.

Erdoğan ekonomiyi düzeltir düşüncesi mayıstan bugüne 40’tan 33’e gerilemiş.

Her neyse, bu anketi yenileriyle karşılaştırmak gerekir.

Fakat yükseliş yok

Haziran 2018 seçimlerine göre, ortalamada biraz yükseliş var. Çok da anlamı yok. CHP’den diğer partilere oy kayışı mı var, yoksa iktidar blokundan CHP’ye oy kayışı hiç mi yok.

Durum ciddi bence. CHP, tamam, esnaf raporları açıklıyor, Kemal Bey çeşitli kesimlerle sık sık görüşüyor.

Ama bir dinamizm gözükmüyor.

CHP’nin alabileceği oyun ötesindeki seçmen, büyük bir güven görmüyor belki de ülkenin sorunlarını çözmede.

Mesele, Kılıçdaroğlu’nun görünürlüğünün ötesinde.

Faik Öztrak Bey’in günlük açıklamalarının da ötesinde sorun.

Milletvekilleri de sahada gözüküyor, sorunları dile getiriyor.

Bir sıçrama yaratmıyor

Bunların hepsinin toplamı bir sıçrama yaratmıyorsa, o halde sıçrama yaratacak nedir sorusu, gündemin başköşesinde, dokunulmamış olarak duruyor demektir.

İşte dinamizm yaratacak olan odur.

MHP’yi “ülkeni seviyorsan erken seçime götürsene”, diye sıkıştırmak, bir dinamizm yaratmaz. Eğer erken seçim gerçekten istiyorsan, CHP olarak bunu programlamalı ve büyük bir atak halinde günlerce sürecek bir kampanya ve program ile gündeme taşımalısın, sarsmalısın. Bu, çok ciddi bir hazırlık gerektirir.

Bence ülkenin sorunları dört dörtlük, çok ciddi bir hazırlık gerektirir.

Bu hazırlıklar yine günlerce sürecek kampanyalarla milletin önüne konmalıdır.

Millet İttifakı iyi güzel de... Birkaç sözüm yarına...