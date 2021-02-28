Fezlekeler, Meclis’e komplo kurmak mı...

28 Şubat 2021 Pazar

Meclis’e savcılar tarafından gönderilmiş 1400 kadar fezlekeden, Meclis Başkanı 33 tanesini karma komisyona gönderdi. Bu iş ne zaman oldu?

MHP’nin aylardır HDP’nin kapatılması konusunda ısrarla çağrı yapmasından sonra. Sözde onlar da dosya hazırlamış ve başsavcılığa kapatma için başvuracaklarmış. Fakat ana hedefleri Başsavcılık; adeta “ne duruyorsunuz kapatmak için, harekete geçsenize” şeklinde yargıya bir baskı var.

Ama şüphesiz AKP’nin işaret vermesi gerekir. Çünkü savcılık AKP’nin tavrını biliyor, parti kapatmayı zorlaştıran onlar. Fakat AKP, ortağının artan baskısına kayıtsız kalamaz. Koskoca Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ayakta tutan, sistemi sırtlamış parti!

KAPATMA YOK AMA FEZLEKE VAR

AKP’nin bu isteğe yanıtı fezlekeler oldu. 33 fezleke, 29’u HDP milletvekili, geri kalan 3’ü CHP’li. Sayı, ortağı tatmin edici mi bilmiyoruz, eğer savcılık kapatma için de ayrıca harekete geçerse, artık arka planda dönen pazarlıkları düşünebilirsiniz!

Evet, bu fezlekelerin neden şimdi sorusuna başka bir yanıtı daha var: Hepsi 7 yıl önceki Kobani olaylarında söylenmiş laflardan açılmış.

Peki, neden 7 yıl önce değil de şimdi? Bir suç araştırması 7 yıl mı sürer veya neden 7 yıl bekledi savcılık?

Veya başka bir soru: 7 yıl önceye kadar suç görülmeyen lafların, birden nasıl suç olduğu saptandı? Şüphesiz vahiy iktidardan düştü!

GİZLİ TANIKLAR DEVREDE YİNE

Tabii, 2014’teki olaylardan sonra açılan Kobani davasından sonuç çıkmamıştı. Çünkü o sırada iktidar İmralı ve Kandil’le “Barış süreci” içinde görüşmeler yapıyordu! 2015 seçimlerinden sonra “Seni başkan yaptırmayacağız” kampanyası sürdüren Selahattin Demirtaş milletvekili seçilmişti ve 2016’da bu davadan hâlâ tutuklu.

Kobani davası geçen yıl ekim ayında yeniden canlandırıldı, bir “gizli tanık” bulundu, PKK’den HDP’ye doğrudan talimat verildiğini söyleyen.. ve yüzü aşkın kişi ve 82 HDP’li daha davaya dahil edildi.

“Gizi tanık”lığın bu iktidar döneminde, özellikle FETÖ’cü yargıçların, savcıların egemen oldukları mahkemelerde özel bir yeri var. Buldukları kişilerin neredeyse hepsi kirli kişilerdi veya konuyla ilgisi yoktu! Düzene devam!

Bu dava şimdiki fezlekeler için iktidara elverişli bir zemin yarattı.

Lafı uzattım: Bir siyasi olayla, kararla karşı karşıyayız. 33 fezleke olayını HDP’den çok Meclis’e karşı bir komplo olarak sayan görüşe, doğrusu şapka çıkarırım!

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ KALDI?

Daha önemli noktalar var fezlekelerle ilgili gündemde hiç tartışılmayan: Fezlekelerin içeriklerine bir göz attığınızda “terör örgütü propagandası yapma”, “suçu ve suçluyu övme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” gibi suçlamalarla dolu.

Konuşmaların içeriklerine sonra bakarız ama iktidar zamanında ifade özgürlüklerinin sınırları o kadar daraltıldı ki, hakaret, terör propagandası vb. davaları gökten yağıyor adeta. On binlerce cumhurbaşkanına hakaret davası var; Boğaziçili öğrencileri bile terörist olarak gören bir siyasi suç yaratma ortamındayız! İktidar ve savcılar istediklerini, alabildiğine genişletilmiş, adeta sınırsız bir suç yorumu kavramı içine sokabiliyorlar.

Ülkenin demokratiksizleşmesinde başlıca sorunlardan biri bu! Dün suç olarak görülmeyen sözlerin yarın veya ertesi gün de suç kapsamına sokulması vaka-i adiyeden!

İÇERİK ÖNEMLİ DEĞİL

Meclis’te “eller evet dokunulmazlık kaldırılsın” diye havaya kalkıp inecek!

Fakat bu ellerin sahiplerinden hiçbiri “Acaba ne söylemiş bu milletvekili, bu suç olabilir mi” sorusunu hiç merak etmeyecek. Nasılsa kendi yerine düşünen ve emri verenler var.

Evet diyeceklerini açıklayan İYİ Partili bir yetkili de içeriği merak etmiyor. AKP’nin “Ne söyledikleri önemli değil, bunlar PKK ile iltisaklı, kararımız bu, çekin iplerini gitsin” tavrının bir parçası olmaya hazırlanıyor.

Aynı zamanda tıpkı AKP liderliği gibi, anayasada yazılı, oylamada grup kararı alınamaz, milletvekilleri özgürce davranır biçimindeki emrini çiğnemeyi de göze alarak!

Meclis kendi varlığını dinamitliyor!