31 Ağustos 2025 günlü Cumhuriyet’in birinci sayfasındaki “Zafer coşkusu” manşetin altında yer alan utanç verici haber şöyle: “Laik, demokratik Cumhuriyete giden yolun mihenk taşı 30 Ağustos Zafer Bayramı yurt genelinde kutlandı. Resmi tören kapsamında Anıtkabir’e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı AKP teşkilatından bir grup ‘Ümmetin umudu Erdoğan’ ve ‘Reis’ sloganlarıyla karşıladı. Yurttaşlar gruba ‘Ayıp oluyor’ diye tepki gösterdi.”

Bu rezilliğe tepkiler şöyle:

- 30 Ağustos’ta da aynı rezalet: Anıtkabir’de yine “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları yükseldi! Anıtkabir’de yine aynı saygısızlığa imza atıldı ve “Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atıldı. O anlar canlı yayına yansıdı.

- Erdoğan ve devlet erkânı, Misakı Milli kulesine geçerken Anıtkabir avlusuna alınmış olan ve bariyer arkasında bekleyen bir grup, “Erdoğan” sloganları attı.

- CHP’li Umut Akdoğan, “Tüm yetkilileri uyardım” demişti.

Erdoğan’ın Anıtkabir ziyareti öncesi CHP milletvekili Umut Akdoğan, “Anıtkabir’de ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları attırılmaması için tüm yetkilileri uyardım. Eğer sabah yine bindirilmiş gruplara slogan attırılırsa, millet adına yerinde tepkimizi koyacağız” demişti. Ancak bu yıl da aynı manzara yaşandı.

- Anıtkabir’de slogan kanuna aykırı.

Son yıllarda Atatürk’ün ebedi istirahatgâhında birçok kez Erdoğan’a yönelik sloganlar atıldı. Rutin hale gelen kanuna aykırı durum, büyük tepki çekiyor.

- 2019’dan beri Anıtkabir’deki resmi törenler sırasında avluya alınan bir grup tarafından Erdoğan lehine sloganlar atılıyor. Daha önce 2019’daki 10 Kasım, 2020’deki 30 Ağustos ve 29 Ekim ile geçen sene 29 Ekim’de devlet erkânının katıldığı resmi törenlerde Anıtkabir avlusuna alınan bir grup, Erdoğan lehine tezahüratlar yapmıştı.

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun’a göre yayımlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin “Törenler” başlıklı 35. maddesinde “Anıtkabir’de ancak Atatürk’e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir’in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez” hükmü yer alıyor.

Küncü (susam) beyinli yaratıklar! “Ümmetin umudu Erdoğan’mış.” Ümmet, “dünyadaki Müslümanlar” demektir ki Erdoğan o ümmetin binde birinin umudu bile değildir. Erdoğan İslam âleminin önderi mi ki umut oluyor? Hangi konuda, hangi bağlamda önder ya da lider? Böyle bir şey söz konusu olsa Arap dünyası ve önderleri Erdoğan’a oturacak sandalye vermeyi bir yana bırak kapıdan içeriye bile sokmaz.

Anıtkabir yolundaki bu densiz ve gülünç gösteriden Erdoğan’ın haberi yok diyelim, AKP’lilerin, danışmanları, sözcülerin, yandaş basının da mı haberi yok? Türkiye cumhurbaşkanının bu türden şımarıklığa, densizliğe ihtiyacı mı var? İlk gösteri yaptıklarında falakaya yatırılmaları gerekmez miydi?

Bre Allah’tan korkmaz, peygamberden utanmaz yaratıklar! Atatürk’e bir parça sevginiz, saygınız da mı yok! Atatürk olmasaydı, onun kadrosu, onun askerleri olmasaydı, sizlerin dünyaya gelmeniz bile olanaksızdı. Sadece bu nedenden dolayı bile havlamanız utanç verici.

Küncü beyinli, kendi varlığının farkında bile olmayan, bu bilinçsiz yaratıkların bir ailesi, bir büyüğü yok mu terbiyesizliklerine engel olacak? Davranışlarının Türk halkına hakaret olduğunu bile düşünmüyorlar.

Bunların, bu yaratıkların bilgili, yurttaşlık ve vatandaşlık bilinciyle donanmış arkadaşları da mı yok? Gerçek arkadaşları olsaydı çoktan aforoz ederlerdi bu yaratıkları.

Bu soytarılığa başlamalarının üzeriden kaç yıl geçti? Anıtkabir’deki askerlerin komutanları neden engel olmuyorlar? Onlar duygusuz ve onursuz diyelim, Genelkurmay Başkanlığı bu rezillikten habersiz mi? Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, Milli Emniyet Teşkilatı’nın nasıl haberi, nasıl bilgisi olmaz?

Cumhuriyetçi ve Kemalist gençliği, sabrından, barışseverliğinden dolayı kutluyorum!

Yetkilileri uyarıyorum! Bu kışkırtıcı (provatatör) yurttaşlık, vatandaşlık, insanlık bilincinden yoksun yaratıklara artık engel olsunlar. Sorumlulukları çok ağır, çok büyük.