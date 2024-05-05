Şehir içinde pratikliğin yeni adı Fiat 500e

05 Mayıs 2024 Pazar

Elektrikli araç kullanımında en çok öne çıkan hiç şüphesiz şehir içi kullanımı.

Bunun ana nedeni benzinli ve dizel motorlu araçlara oranla düşük menzilleri ve daha uzun sürede menzil kazanabilen batarya şarj etmek için geçirilen süre.

Kısa süre önce yaklaşık bir hafta boyunca kullanmak üzere Fiat 500e modelini teste aldım. Daha önce benzinli ve dizel motorlu Fiat 500'ü kullanmıştım. Elektrikli versiyonun da en çok yakışacağı modellerden biri olduğunu düşündüğüm Fiat 500e'yi ancak kullanma fırsatım oldu.

'KIZIM' DEMEK EN ÇOK ONA YAKIŞIYOR

Öncelikle Fiat 500e tasarımı ile fark yaratan otomobillerden biri.1957 yılında ortaya çıkan Fiat 500 o dönemde de şimdi de adeta bir şirinlik abidesi. Bu küçük otomobilin elektrikli versiyon ile birlikte kaputun üzerine alınan gündüz led farları öndeki ifadesini daha da masum bir hale getirmiş. Hani otomobilseverler araçlarına oğlum-kızım diye hitabeder ya. İşte kendisinden kızım diye söz edilmesi belki de en çok Fiat 500e'ye yakışıyor.

Bu sevimli modelin iç kısmına geçince, bu boyutlardaki bir modelden beklediğinizin üzerinde malzeme kalitesi ve donanım özellikleri ile karşılaşıyorsunuz. Malzeme kalitesi açısından sunroofun gölgeliğini kapatmak üzere yapılan tutamaç ve bagaj kapatmaya yardımcı olması için kullanılan kalın ip ki en azından üzerinde bir Fiat arması olmasını beklerdim; bu iki öğe haricinde oldukça iyi.

Donanım özelliklerinde beni şaşırtan asıl unsura ise sürüşte değinmeliyim.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ

320 kilometre menzile sahip 118 beygir gücündeki Fiat 500e elektrikli motorun içten yanmalılar gibi üst devire çıkmayı beklemeyip gaza dokunduğunuz anda tüm gücünü yere aktarması ile oldukça sportif bir kullanıma imkân tanıyor. Model 0'dan 100 km/sa hıza 9 saniyede çıkarken özellikle ara hızlanmalarda oldukça iyi. Ayrıca 42 kWh bataryanın alt kısımda konumlandırılması ile virajlarda da çevik bir tutum sergiliyor. 10,25" navigasyonlu tablet ekrana sahip olan model kablosuz telefon şarjı gibi özelliklere de sahip.

Ancak beni en çok etkilyen kısım akıllı adaptif hız sabitleme ile şerit ortalama ve sürüş destek sistemi oldu. Bu sistemler ile hız sabitleyiciye alınan otomobil virajlarda kendi dönüyor. Önündeki otomobil yavaşladığında yavaşlıyor, önünden çekildiğinde ya da hızlandığında ise tekrar belirlediğiniz limite kadar çıkıp sabit hızla yol almaya devam ediyor.

Ayrıca Fiat 500e hatchback 3 kapılı, cabrio ve 3+1 olarak 3 kasa tipi ile satılıyor. Benim kullandığım model 3+1'di ve kesinlikle bu model arkadaki 3. bir küçük kapısı ile arka koltuklara çok daha rahat geçebilmeye olanak sağlıyor. Tabii ki bu bölüm çok geniş değil ancak baş mesafesi beklediğimden daha iyiydi. Diz mesafesi ise zaman zaman uzun boylu yolcuları rahatsız edebilecek cinsten.

SONUÇ...

Sonuca gelirsek, şehir içinde emisyonsuz sürüş yapabildiğiniz rahat park edebildiğiniz kendi tarzını sunan bir otomobil Fiat 500e ve kullanması çok da eğlenceli. Teknoloji, pratiklik dinamik ve sessiz sürüş ile Fiat 500e şehir içinde kullanılmak üzere tercih edilebilecek önemli bir elektrikli otomobil. Tabii Fiat 500e 3+1 isteyenlerin yaklaşık 1.5 milyon TL'yi gözden çıkarması gerektiğini de belirtmekte fayda var.