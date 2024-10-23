4 büyüklerin borç yapılandırması (1)
Trabzonspor’un yaptığı açıklamayla, kulüp 2021’de imzaladığı borç yapılandırma anlaşmasından, kredilerinin tamamını ödeyerek çıktı. Bu, Trabzonspor ve Türk futbolu açısından önemli bir gelişme. Trabzonspor’un bu aksiyonunun önemini kavrayabilmek için borç yapılandırma anlaşmasının geçmişine ilişkin kısa bir anımsatma yapmak zorundayım. Zira, bu anlaşmanın kulüplere getirdiği mali külfeti size anlatmadan konunun kulüp mali yapısı üzerindeki etkisini ortaya koymak mümkün olmaz.
Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi ile Türkiye’nin 4 büyük kulübü arasındaki anlaşmaya göre yeni yapılandırmanın büyüklüğü toplam 8.4 milyar liraydı. Bu anlaşmayla daha önce 2+5 yıl olan vade, yeni protokolle 2.5+7 olarak revize edilmişti. Yeni sözleşme kapsamında kulüplerin konsorsiyum bankalarına 2.5 yıl herhangi bir ödeme yapmaksızın, gelir performansına dayalı, toplam 9.5 yıllık bir finansman modeli oluşturuldu. Bu anlaşmayla Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un finansal borçları ikinci kez yeniden yapılandırılmış oldu. Fenerbahçe, koşulların kulübe uymadığı gerekçesiyle daha önceki borç yapılandırmaya katılmamıştı.
Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un 2019 son çeyreğinde 5+2 yıl olarak yapılandırılan finansal borçları, Fenerbahçe’nin de katılımıyla yeni anlaşmayla 2.5+7 yıl olarak güncellendi. Bu anlaşma hükümleri gereğince, iki yılı ödemesiz olmak üzere kulüplerin toplam finansal borçları 9 yıl olarak güncellendi. Bu süreçte, kulüplerin ilk iki yıl anapara ödemesi yapmaksızın, sadece faiz yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve toplam kredilerin de 2030 Mart’ında kapatılması kararlaştırılarak sözleşme ile bağıtlandı. 4 büyük kulübünün finansal borçları Bankalar Birliği liderliğinde Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi’den oluşan konsorsiyum tarafından 19 Mart 2021’de ikinci kez yeniden yapılandırılırken, kulüplerin bankalar konsorsiyumu ile yaptığı yeni anlaşmanın detaylarına önce bir bakalım isterseniz.
- Dört kulübün yapılandırmaya giren borçları banka kredileri toplamı 8.4 milyar TL civarındaydı.
- Bu kredi borçları 2.5 yıl anapara ödemesiz 9.5 yıl vadeli olarak yeniden yapılandırıldı.
- Kulüpler 2021-22 sezonu için 2020-2021 sezonuna kıyasla en az yüzde 20 tasarruf edeceklerdi.
- Kulüp gelirlerinin yüzde 50’si borç yapılandırma anapara ve taksit tutarlarına mahsup edilecekti. Bu yapılırken, kulüp bütçeleri bağımsız denetim şirketleri tarafından kontrol edilecekti. Diğer detayları bir sonraki yazımda kaleme alacağım.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen öldü
- Eğitimde sorunlar çığ gibi büyüyor! Öğrenciler aç, okull
- ABD seçimleri dünyayı nasıl etkileyecek?
- Anti aging uygulamalarına dikkat! Erken çöküşe yol açıyo
- İbrahim Uslu'dan Kurtulmuş'a sert eleştiri
- Yurttaş borç batağında!
- Yeni bir çözüm süreci mi başlıyor? DEM'den açıklama
- Gençlerden Numan Kurtulmuş'a 'anayasa' protestosu
- Nur Sürer'in konuşması gündem oldu!
- Hayat kurtaran manevra Heimlich nedir? Nasıl uygulanır?
En Çok Okunan Haberler
-
- DEM'den 'biz hazırız' yanıtı!
- 'El yükseltiyorum Devlet Bey...'
- 'Açılan bu tarihi fırsat penceresi...'
- Ağabey Enes'in 'diş fırçası' endişesi!
- İmamoğlu’ndan üstü kapalı yanıt!
- 'Kulaklarıma inanamadım, Bahçeli’yi kınıyorum'
- 'Tecridi kaldırılırsa gelsin Meclis'te konuşsun!'
- 'Öcalan için af istedi'
- ‘Benim ilk üyeliğim Ülkü Ocakları’na’
- Avukatları harekete geçti