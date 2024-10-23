4 büyüklerin borç yapılandırması (1)

23 Ekim 2024 Çarşamba

Trabzonspor’un yaptığı açıklamayla, kulüp 2021’de imzaladığı borç yapılandırma anlaşmasından, kredilerinin tamamını ödeyerek çıktı. Bu, Trabzonspor ve Türk futbolu açısından önemli bir gelişme. Trabzonspor’un bu aksiyonunun önemini kavrayabilmek için borç yapılandırma anlaşmasının geçmişine ilişkin kısa bir anımsatma yapmak zorundayım. Zira, bu anlaşmanın kulüplere getirdiği mali külfeti size anlatmadan konunun kulüp mali yapısı üzerindeki etkisini ortaya koymak mümkün olmaz.

Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi ile Türkiye’nin 4 büyük kulübü arasındaki anlaşmaya göre yeni yapılandırmanın büyüklüğü toplam 8.4 milyar liraydı. Bu anlaşmayla daha önce 2+5 yıl olan vade, yeni protokolle 2.5+7 olarak revize edilmişti. Yeni sözleşme kapsamında kulüplerin konsorsiyum bankalarına 2.5 yıl herhangi bir ödeme yapmaksızın, gelir performansına dayalı, toplam 9.5 yıllık bir finansman modeli oluşturuldu. Bu anlaşmayla Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un finansal borçları ikinci kez yeniden yapılandırılmış oldu. Fenerbahçe, koşulların kulübe uymadığı gerekçesiyle daha önceki borç yapılandırmaya katılmamıştı.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un 2019 son çeyreğinde 5+2 yıl olarak yapılandırılan finansal borçları, Fenerbahçe’nin de katılımıyla yeni anlaşmayla 2.5+7 yıl olarak güncellendi. Bu anlaşma hükümleri gereğince, iki yılı ödemesiz olmak üzere kulüplerin toplam finansal borçları 9 yıl olarak güncellendi. Bu süreçte, kulüplerin ilk iki yıl anapara ödemesi yapmaksızın, sadece faiz yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve toplam kredilerin de 2030 Mart’ında kapatılması kararlaştırılarak sözleşme ile bağıtlandı. 4 büyük kulübünün finansal borçları Bankalar Birliği liderliğinde Ziraat Bankası, Halkbank, Denizbank ve Yapı Kredi’den oluşan konsorsiyum tarafından 19 Mart 2021’de ikinci kez yeniden yapılandırılırken, kulüplerin bankalar konsorsiyumu ile yaptığı yeni anlaşmanın detaylarına önce bir bakalım isterseniz.