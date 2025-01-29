Tuğrul Akşar
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Başarı için kulüp iç denetimi şart

29 Ocak 2025 Çarşamba

Futbol kulüplerinde sportif başarının garantisini ekonomik, yönetsel ve sportif başarılı yönetim oluşturur. Birinde yaşanacak aksama sürdürülebilir başarıya ulaşmayı engeller, sportif başarıyı tesadüfe bırakır.

Bugünkü futbol yapılanmasında başarılı olabilmenin yolu rekabet gücünü artırmaktan geçer. Rekabet üstünlüğüne ulaşan kulüp ekonomik olarak düzenli ve artan bir gelire, sürdürülebilir büyümeye, sağlıklı, dengeli mali yapıya, sahada yüksek sportif performansa ulaşır. Bu süreçte kulüp kaynakları etkin ve verimli kullanıldığı için kulüp sportif performansını artırarak parasal gelirini de maksimize eder. Başarılı örgütsel ve yönetsel yapıyla gelen sportif başarı zamanla kulübün takım değerini, piyasa değerini yükseltir; marka değerini artırır ve kulübü elit kulüpler arasına taşır.

İşte tüm bunların gerçekleşebilmesi için kulübün kendi bünyesinde kurumsal yönetimi egemen örgüt modeli haline getirmesi gerekir. Kurumsal yönetim ve yönetişimin taviz vermeksizin uygulanması ise bazı yasal ve yönetsel yükümlülükleri zorunlu kılar. Bu bağlamda kurumsal yönetimi benimseyen kulüp şeffaflaşmak, paydaşlarına karşı sorumluluk altına girmek, denetlenebilir ve hesap verebilir bir yapıya dönüşmek zorunda kalır. Bu sayede kulübün geleceğini planlayan ve buna göre stratejiler uygulayan kurumsal yönetim, günümüz futbol yapılanmasına uygun bir kulüp modeliyle kişilere bağımlı olmaktan kurtulur; kısır döngülerden uzaklaşıp sportif performansını ve kulüp değerini maksimize eder.

Kulüplerde “İç denetim” yönetimin etkinliğini artırmak, finansal raporlamayı güvence altına almak ve yasal düzenlemelere uyumu sağlamak için yapılan bağımsız bir değerlendirme sürecidir. Bu süreçte iç denetim, kulübün faaliyetlerini geliştirirken, ona değer katmak amacını güden; kulübün risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirip geliştirmek, kulübün finansal sürdürülebilirliğine katkı sağlamak misyonuna sahiptir. İç denetim gerçekleştirilirken, bağımsız ve objektif bir denetimin disiplinli şekilde hayata geçirilmesi gerekir.

İç denetimde ve denetim kurullarında görevli bir kulüp denetçisi; kulübün yönetim ve denetim yapılarını değerlendirmek, kulüp kaynaklarının etkili ve verimli kullanılmasını incelemek, kulüp harcamalarının yasal uygunluk denetimini yapmak, bunları takip etmek görev ile sorumluluğundadır.


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