İzmir futbolda neden yok? (1)
2023-24 sezonunda Süper Lig’de İstanbul’u 8 kulüp temsil ediyor. İzmir’den ise tek takım yok. 2021-22 sezonunda Göztepe ve Altay, Süper Lig’den düşünce, Türkiye ekonomisinin can damarı, tarımsal ihracatın lideri, Türkiye’nin en büyük üçüncü kenti İzmir’in Süper Lig’de temsilcisi kalmadı. Bunu basit bir sportif sonuç olarak ya da tesadüf olarak mı değerlendirmeliyiz? Avrupa’nın bütün büyük liman kentlerinin, mutlaka o ülkenin en üst düzey liglerinde temsilcileri olur ve bu takımlar istikrarlı bir şekilde en üst ligdeki mücadelelerini de sürdürürler. Ülkemizin en büyük liman kentlerinden İzmir’in tek takımının Süper Lig’de olmaması ya da Süper Lig’de olanların ise burada tutunamamaları İzmir takımlarının futbolda performanslarının sorgulanmasına neden oluyor. İzmir takımlarının Süper Lig’de kalıcı olamamaları, onları adeta bir asansör takım kimliğine büründürüyor. İzmir’in Süper Lig ile olan inişli çıkışlı ilişkisini, bu ligde bir tek kulübünün bulunmayışını nasıl açıklamalı ve yorumlamalıyız?
Aslında sorun Göztepe ve Altay gibi takımların Süper Lig’den düşmesinden daha çok, futbolumuzun en üst ve en değerli ligi olan Süper Lig’de İzmir’in kalıcı bir performans sergileyememesidir. Kaldı ki bir sonraki sezon İzmir veya çevresinden takımların Süper Lig’e yükselmeleri de sorunun çözüldüğü anlamına gelmiyor. Daha geniş perspektiften bakarsak, Ege Bölgesi ile İzmir takımları neden Süper Ligde kalıcı ve başarılı olamıyor? Oysa bırakın bugünü, 19. yüzyıl başlarında savaş ve işgal yıllarında bile İzmirli Türk takımları işgal kuvvetleriyle yapılan futbol maçlarında muhteşem başarılara imza atmışlardı. Kazanılan bu maçlar, ulusun kırılmış gururunu okşamış, ulusal kurtuluş mücadelesine bir motivasyon kaynağı olmuştu. Bu başarıları yaşatan insan ve kulüplerin olduğu İzmir’den söz ediyoruz. Devamı ikinci yazımızda.
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