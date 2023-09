Şampiyonlar Ligi’nde olmak (2)

16 Eylül 2023 Cumartesi

Şampiyonlar Ligi’nin kulüplere ekonomik katkılarından bahsettiğim dün yayınlanan ilk yazımın ardından bugün ikinci bölümle sizlerle birlikteyim. Şampiyonlar Ligi parasal ödüllerinin yüzde 25’lik kısmı olan 500.5 milyon Avro’luk tutar kulüplere başlangıç ücreti olarak eşit dağıtılacak. Gruplara kalan 32 takımdan her biri 15 milyon 640 bin Avro hoş geldin parası kazanacak. UEFA başlangıç ücretinin 14.8 milyon Avro’luk ön ödemesini dün yaptı. Bakiye 840 bin Avro da turnuva sürecinde kulüplere ödenecek.

Kulüplerin gruplardaki sportif performanslarına göre alacağı ücretler ise dudak uçuklatıyor. Kulüplere galibiyet başına 2.8 milyon Avro, beraberlikte ise 930 bin Avro ödeme yapılacak. Bu ödemelerin gerçekleştirileceği tarih ise 3 Kasım olacak.

Gruplardan çıkma başarısı gösteren takımlara kulüp başına 9.6 milyon Avro bonus ödemesi yapılacak. Bu ödemenin tarihi ise 29 Mart 2024. Çeyrek finale kalan kulüplere 10.6 milyon Avro (ödeme tarihi: 17 Mayıs 2024); yarı finale yükselen kulüplere 12.5 milyon Avro (ödeme tarihi: 17 Mayıs 2024); finale çıkan takımlara 15.5 milyon Avro (ödeme tarihi: 17 Mayıs 2024) ve finali kazanan şampiyona ilave 4.5 milyon Avro daha (ödeme tarihi: 14 Haziran 2024) ödeme yapılacak. Süper Kupa oynayacak kulüplere, takım başına 3.5 milyon Avro; kazanana ilaveten 1 milyon Avro daha (ödeme tarihi: 25 Ağustos 2024) ödeme gerçekleştirilecek.

Son on yıllık UEFA takım sıralamasına göre oluşturulan reyting sıralamasında kulüplerin her birine hisse başına 1 milyon 137 bin Avro ödeme gerçekleştiriliyor. Takımların son on yıllık sıralamasına göre 32 kulüp en yüksek takım puanından en düşük puana göre sıralandığında, en yüksek takım puanına sahip olan kulüp 32 hisseye sahip olurken, sonuncu takım ise sadece bir hisse sahibi oluyor. Bu hisse sayıları katsayı olan 1 milyon 137 bin Avro ile çarpılarak, kulüp başına reyting geliri hesaplanıyor.

2023-24 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalma başarısı gösteren kulüplerin son on yıllık takım katsayıları toplamına göre oluşturulan tabloda ilk sırada 381 bin puana sahip Real Madrid 32 payla yer alırken, son sırada ise 2 bin 500 puana sahip Kızılyıldız 1 hisseyle var. Galatasaray ise 63 bin puanla 25. sırada 8 hisseye sahip bulunuyor.

Takım katsayı uygulamasında en fazla parasal ödüle 32 hisseye sahip Real Madrid 36 milyon 384 bin Avro ile ulaşırken, Galatasaray ise 25.sırada bulunması nedeniyle sahip olduğu 8 hisse karşılığı 9 milyon 96 bin Avro takım reyting ödülü almaya hak kazanıyor. Takım reyting ödülünün kulüplere ödenme tarihi UEFA tarafından 22 Eylül olarak belirlendi.