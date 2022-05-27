UEFA, oyunu yeniden kuruyor (1)

27 Mayıs 2022 Cuma

UEFA, Şampiyonlar Ligi’nde köklü değişiklikler için düğmeye bastı. UEFA yönetimi, 2028’den itibaren Avrupa Şampiyonası başta olmak üzere kendi organizasyonlarında, özellikle Şampiyonlar Ligi’nde önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor. Yıllık yarattığı gelir ve devasa bütçesiyle dünyanın futboldaki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde UEFA takım sayısını 32’den 36’ya çıkartacak. Kulüp sayısının 36’ya çıkarıldığı ve “İsviçre sistemi” olarak bahsedilen modele göre, grup aşamasındaki maç sayısı 6’dan 10’a yükselecek. Grup maçları sonucu puan tabloları birleştirilerek, ilk 8 sıradaki kulübün doğrudan son 16 turuna geçmeleri; 9 ila 24. sırada yer alan 16 takımın ise turu atlayan diğer 8 ekip arasına girmek için eleme oynaması planlanıyor.

Eski sistemde finalistler 13 karşılaşmaya çıkarken, bu statüde final için en az 17 maç oynamak gerekli. Turnuvadaki toplam maç sayısı 125’ten 200’ün üstüne çıkacak.

MERKEZ LİG KULÜPLERİNE KUCAK AÇIYOR

2021-22 Şampiyonlar Ligi’nde 32’i takımın 18’i merkez liglerden gelen ekiplerden oluştu. Bir ülkeden en fazla 4 kulübün katılabildiği mevcut sistemden farklı olarak yeni yapılanmayla Premier Lig, La Liga, Bundesliga ve Serie A’dan Şampiyonlar Ligi’ne katılacak kulüp sayısı lig başına 5 veya 6 olabilecek. Fransa Ligi’nden direkt katılımcı sayısının 3’e çıkarılması planlanıyor. Bu durumda merkez liglerden Şampiyonlar Ligi’ne katılacak kulüp sayısı en az 23 olurken, 36 takımdan 23’ü (yüzde 63.8) merkez liglerden gelecek. Mevcut durumda merkez lig kulüplerinin toplam katılımcılara oranı yüzde 56.3.

DEĞİŞİKLİKLERİ NEDEN YAPIYOR?

UEFA her ne kadar takım sayısını artırarak ligi daha rekabetçi bir hale getirmeyi hedefliyor gibi görünse de son tahlilde hedef, merkez liglerin Şampiyonlar Ligi üzerindeki hegemonyasını daha da pekiştirmek. Bu sayede hem UEFA hem de merkez liglerin kulüpleri daha fazla para kazanacak ve karlarını maksimize edebilecek. Şampiyonlar Ligi’ne katılan takımların 32’den 36’ya, maç sayısının 125’ten 200’ün üstüne çıkartmayı hedefleyen bir değişim öngörülüyor. Bu değişiklikle bir ülkeden en fazla 4 kulübün katılabildiği mevcut sistem terkedilerek, İngiliz Premier Lig, İspanyol La Liga, Alman Bundesliga, İtalyan Serie A ve Fransız Lig 1’den 5 veya 6 takım bu ligde yer alabilecek.