Verginin futbola katkısı (1)

05 Kasım 2024 Salı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yüksek gelir elde eden ancak gelirini beyan dışı bırakan sporcuları yakın takibe aldı. Farklı spor dallarında bin 900 kişinin ücretini inceledi ve son 3 yılda yaklaşık 5 milyar liralık kayıt dışı gelir saptadı. 2020’de futbolcu ve teknik kadrolara ilişkin sabit oranlı vergiden artan oranlı tarifeye geçilmesi nedeniyle, her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen tutarların üzerinde yıllık gelir elde eden oyuncu ile teknik kadrolar, yıllık gelirleri 3 milyon TL’nin üzerinde olanlar, gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda.

Avrupa’da en yüksek vergi oranı yüzde 61.85’le İsveç’te. En düşük oran yüzde 13.5’le Rusya’da. Ülkemizde vergilemede artan oranlıya geçilmesi nedeniyle en üst vergi oranı yüzde 40.

Ülkemizde futboldan alınan vergi kamusal bütçeye fazla katkı sağlamazken, Premier Lig yıllık 2 milyar Sterlin’e yakın kamu gelirine katkı sağlıyor. Premier Lig son 30 yılda İngiltere hazinesine 32 milyar Sterlin vergi katkısı sağladı. Bunun 25.6 milyar Sterlin’lik kısmı oyuncu ve teknik kadrolardan geldi. Premier Lig kulüplerinin vergi ödeme konusundaki performansları sportif performanslarıyla örtüşüyor. Yeşil sahada başarılı kulüpler daha fazla vergi veriyor. Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham’ın son 30 yılda ödedikleri vergi toplamı 13.4 milyar Sterlin’e ulaştı.

Premier Lig vergi takibi ve tahsili konusunda son derece katı, tavizsiz. Kamu alacağının tahsil edilememesi, kulüplerde önce puan silme, arkasından küme düşürme, en sonunda kulübün iflasına kadar giden bir yönetsel ve hukuksal süreç. Son 20 yılda Avrupa’nın ve dünyanın en önemli oyuncularının, teknik adamlarının vergi kaçırma nedeniyle başları derde girdi.

Verginin futbola olumlu yanları: Kamu gelirine katkı sağlar. Kulüpler transferde seçici olmak, daha verimli oyuncu alma durumunda kalacaktır. Daha sağlıklı mali yapı, uzun süreçte kulüplerin sportif rekabet gücünü artıracaktır. Daha çok harcayan daha çok vergi vereceğinden rekabeti dengeli, adil hale getirir. Kulüpler bu nedenle altyapıya daha fazla önem vermek durumunda kalır. Sosyal adalet açısından haksızlık giderilmiş olur.

Verginin futboldaki olumsuz yanları: Transferlerde oyuncular vergileri kulüplere yükleyeceğinden kulüplerin maliyeti artar. Kaliteli yabancı oyuncuların Türkiye’ye gelmesi azalır. Yerli oyuncu fiyatı artar. Futbol ekonomisinde artan vergiler kadar bir şişkinlik, yani fiyatlarda enflasyon oluşur. Devletin kulüplere sübvansiyon yapma ihtimali artar.