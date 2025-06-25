“KOŞULSUZ ŞARTSIZ TESLİMİYET” Donald J. Trump (17 Haziran saat 19.48, X platformunda Trump’ın paylaşımı.)

“ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. LÜTFEN İHLAL ETMEYİN. DONALD J. TRUMP, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI” (24 Haziran saat 08.08, Truth Social platformunda Trump’ın paylaşımı.)

Trump’ın İran ve İsrail arasındaki savaşa ilişkin yaptığı iki paylaşımın bire bir çevirileri ile başladım yazıma...

Karşılıklı bombalamaların durması, savaşın tırmanmasının engellenmesi kuşkusuz beklediğimiz bir sonuç ancak İran’ın koşulsuz şartsız teslim olacağını düşünen Trump, ne oldu da bir haftada ateşkese geçti?

Açıklamasına göre, İsrail ve İran aynı anda Trump’a barış istediklerini söylemişler. Netanyahu ise 12 günlük savaşta hedeflerine ulaşıp İran’ın tüm nükleer ve balistik füze programını ortadan kaldırdıklarını, İran’ın askeri liderliği ile birçok hükümet binasına zarar verip Tahran hava sahasını kontrol altına aldıklarını söyleyerek böbürleniyor.

NE OLACAĞI BELİRSİZ...

Aynı saatlerde İran Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Arakçi’nin X hesabında verdiği şu bilgi önemli:

“İran’ın defalarca açıkladığı gibi: İsrail İran’a savaş açtı, tersi değil.

Şu an itibarıyla bir ateşkes ya da askeri operasyonların durdurulması konusunda ‘anlaşma’ YOKTUR. Bununla birlikte, İsrail rejiminin İran halkına yönelik yasadışı saldırganlığını Tahran saatiyle en geç sabah 4’te durdurması koşuluyla, karşılık vermeyi sürdürmeye niyetimiz yoktur.

Askeri operasyonlarımızın durdurulmasına ilişkin nihai karar daha sonra verilecektir.”

Bu açıklamalardan sonra İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran’ın İsrail’e füze fırlattığını ve ateşkesi ihlal ettiğini vurgulayarak misilleme tehdidinde bulundu ama İran saldırı düzenlediği haberini yalanladı.

12 GÜNLÜK SAVAŞTAN ÇIKAN SONUÇLAR

Ben dün öğleden sonra bu yazıyı yazarken durum buydu. Her saat farklı gelişmeler yaşanıyor ama 12 günlük savaştan çıkan sonuçları düşünecek olursak, bazı önemli tespitler yapabiliriz.

1- İsrail ve Siyonizmin bölgede yarattığı tehlikenin boyutları net olarak görüldü ama İsrail’in tek başına İran’a karşı savaşabilecek güçten yoksun olduğu da teyit edildi.

2- İran’ın kendini savunma kapasitesinin, tahmin edilenden fazla geliştiği anlaşıldı. Ateşkese varılması İran’ın bu direncinin sonucudur. Rusya ile Çin’in de devreye girmesine ve Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına ilişkin olasılık da etkili oldu.

3- PKK bağlantılı PJAK/YPG gibi terör örgütleri yine arkadan vurup İsrail yanlısı tavır aldı.

4- İsrail İran’ı bombalarken susan bazı İslam ülkeleri, İran ABD’nin Katar’daki üssünü vurunca, Suudi Arabistan gibi anında kınadı. Suriye’de emperyalizmin kuklası cihatçı lider Colani, hava sahasını İsrail’e kullandırdı. Bölgede bir Müslüman birliğinden söz edilemeyeceği, Ortadoğu’nun mezhepsel bölünmesinin emperyalizmin en büyük araçlarından biri olduğu göz önüne serildi.

5- Trump, “taraflar arasında barışı sağlayan büyük ağabey” rolüne girip alkış almaya çalışsa da aslında emperyalizmin aparatı İsrail üzerinden bölgeyi nasıl terörize edebildiğini yine tüm dünya gördü.

6- 2008’de Amerika’nın Ortadoğu’da sahip olduğu üsler ve asker sayılarına dayanarak “Dünyanın Ağası” başlıklı bir yazı yazmıştım. Bu sömürü düzeni sonlandırılmadıkça, ülkemizdeki

ABD üsleri ve üslerdeki nükleer silahlar varlığını sürdürdükçe, NATO üyeliği ve BOP devam ettikçe Türkiye’nin bağımsızlığından söz etmek olanaklı değildir. Bütün bunlar ülkemizin güvenliğine büyük bir tehdittir. ABD Başkanı Trump’ın sosyal medyada büyük harflerle yaptığı paylaşımlara, dünyaya ayar verme girişimlerine kanıp barış için çabaladığını düşünürseniz, Pakistan’ın durumuna düşebilir, önce “Hindistan ile yaşanan krizi yatıştırdığını” söyleyerek Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterir, sonra da bunun üzerinden daha 24 saat geçmeden onu İran’ı bombaladığı için kınarsınız.

Emperyalistlere, kuklalarına ve haydutlara prim vermeyiniz!