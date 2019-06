Hasret ve Memleket...

Kendim İstanbul’dayım, aklım ve ruhum hâlâ Moskova’da Nâzım Hikmet anmalarında... “Karikatür, resmin dik başlı, afacan kardeşi, suyun öte yakasının da hesap sorucusudur. Doğrunun iz sürücüsü, ataletin ve sessizliğin panzehiridir” diyordu Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, “Nâzım Hikmet Karikatür Sergisi”nin açılışında. Moskova’nın orta yerindekiRusskaya Pesnya Tiyatrosu’nun dev fuayesindeydik...

Küba’dan Japonya’ya

Panolar boyunca dünyanın her yerinden gelmiş karikatürlerden Nâzım Hikmet bize bakıyordu. Her pano, şairi farklı çizgilerle, farklı yöntemlerle, farklı renklerle, farklı tatlarla ifade ediyordu ama hepsinin ortak bir yanı vardı... Hepsi usta işiydi ve hepsi memleket hasretini dile getiriyordu. Kiminde şairin “Yarısı buradaysa kalbinin / yarısı Çin’deydi”...

Kiminde “Nâzım usulcacık okşar vapuru / yanar elleri”... “Güneşte / denizin sonunda mavi bir duman gibi” gözünde tütenler... Kâh bakakalıyor Boğaz’a giden vapurun ardından, kâh “selfie çekiyor” hapishane arkadaşlarıyla... Diline hasret, vatana hasret, geride bıraktıklarına hasret, özlemlerine, ideallerine hasret...

Küba’dan Kanada’ya, Brezilya’dan Belçika’ya, Çin ve Japonya’dan İtalya’ya, en çok da Rusya ve Türkiye’den katılımlar olmuş; içlerinden jürinin belirledikleri sergiyi oluşturuyordu. Seçilmiş yaklaşık 250 kadar eser ise muhteşem bir karikatür albümüne dönüşmüştü. (Yenimahalle Belediyesi ve Fethi Yaşar’a albüme katkıları için teşekkürler.)

‘Mimari düşünüş’

Moskova’daki serginin açılışında Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuş ise Nâzım’ın şu sözlerine dikkat çekiyordu: “Ben yazarım ve mesleğim gereği mimariyle aramda sıkı bir kan bağı var. İster müzik, ister resim, isterse de edebiyat olsun, her türlü sanat eserinin temelinde mimari düşünüş ve kompozisyon prensibi yatar.” Ve şöyle ekliyordu:

“Nâzım’ın düşünceleri, direnci, vatan sevgisi, şiirleri sınırları aşacak bir geleceğin ve kardeşlik köprüsünün inşasıdır. O büyük bir mimardır aynı zamanda. Nâzım Hikmet Karikatür Sergisi’nin Moskova’da açılışı da, bu köprünün bir adımıdır.”

Son sözü Metin Peker’e veriyorum: “Karikatür, dirim ve neşe; umut ve kahkaha; düşünme ve hareke geçmeye çağırır.”

Öyleyse ne büyük isabet bu sergi... Daha önce Ankara’da açılmış olan bu sergi, dilerim bütün bir yıl boyunca Türkiye’nin her köşesinde de açılır...

Şimdi sıra Yaşar Kemal Karikatür Sergisi ve albümünde... Dünyanın her yerinden Yaşar Kemal karikatür portreler gelmeye başladı. Heyecanla bekliyorum...