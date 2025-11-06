Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeynep Oral
06.11.2025 04:00
Güncellenme:
“Ve sonunda Joan Baez hastalığı yendi, sağlığına kavuştu!”

Başlık buydu. Fotoğrafta bembeyaz bir hastane odası. Bembeyaz bir yatakta burnunda hortumlar, kolunda serumlar, yaşlı mı yaşlı bir Joan Baez, gözleri yarı açık yarı kapalı bize bakıyor. İkinci bir fotoğrafta tekerlekli sandalyede hastaneden çıkmakta. Altında da müjdeli haber: “Uzun bir kayboluştan sonra J. Baez artık sahnelere dönüyor!”

Sosyal medyada dolaşan haberin altında binlerce hayranı sevinç kutlamalarıyla yorumlar yapmış. “Aslansın, kaplansın, harikasın, sakın ölme bize lazımsın” mesajları...

Türkiye’den birçok arkadaşım, “Ne oldu, nesi var” diye telefonları paralıyor. Olamaz, daha yeni konuştuk bana bir şey söylemedi, diyorum.

Erdoğan ve Trump dostluğu ilerlettiğinden beri, biz de kankamla daha çok telefonlaşır olduk. Kâh gülüyoruz kâh kızıp öfkeleniyoruz kâh yakınıyoruz, sonra mücadeleye devam deyip özlem gideriyoruz.

YAŞASIN EVLENİYORLAR

İki gün içinde bir başka haber: “Yaşasın, milyonların isteği gerçekleşiyor: Sonunda Joan Baez ve Bob Dylan evleniyor!” İkisinin yan yana göz göze fotoğraflarıyla. Üstelik gençlik değil, bugünkü hallerindeler!

Yok artık, bu kadarı da fazla! Üstelik benden habersiz! Derhal mesaj üzerine mesaj yağmuruna tuttum. Aynı akşam beni aradı. Kahkahalarla gülüyor.

Sakın inanma, sakın inanma. “Sağlığım bomba gibi. Ayrıca beni o hastalık zırvasında amma kötü yaşlandırmışlar.”

Bob Dylan’la evlenmek mi? Kahkahalar daha da büyüyor. “Evlenmiyorum ama her daim arkadaşız” diyor.

“Bir de yine yapay zekâ ile 2026’da dünya turnesine çıkacağım haberlerini yayıyorlar. Hepsi yalan! Yok öyle bir şey. Artık sadece resim, şiir, insan hakları ve barış mücadelem var” diyor.

Neyse, hepsi uydurmaymış. İçim rahat. Gülüp geçiyorum. Bütün bunlar ekim ayı içinde oldu.

AMERİKA’YI SARSAN ÇATIŞMA

Derken kasım... Sonbahar kurşun ağırlığıyla üzerime çökmüşken internette, sosyal medyada yeni bir haber dolaşıma giriyor:

Başlık: “Amerika’yı sarsan çatışma” Bu kez fotoğrafta Trump ve Joan Baez. İkisi neredeyse ağız dalaşındalar. “Trump dedi ki-Baez dedi ki” diye sürüp giden diyaloglar. Öyle bir yazılmış ki yazan sanki bu ağız dalaşına bire bir tanıklık etmiş. “Sahneden Trump politikalarını eleştirdiği an Trump tepki gösterdi. Amerika nefesini tuttu. Teknik ekip Baez’in mikrofonunu kapattı” vb. diye uzayıp giden bir yazı. Altında bu kez hem troller hem hayranlar kapışmış, mesaj bombardımanı. Kapışma anını 50 milyon kişi izlemiş!

Artık bu denli uydurma da olmaz, herhalde bu doğrudur, diyorum kendi kendime.

Akşam yine telefondayız. “Hepsi zırva. Hepsi yalan. Hepsi saçmalık” diyor. “Burada anlatılanlardan çok daha ağır eleştirileri şiirlerimde, şarkılarımda söyledim. Ama Trump’ın bunun farkında olduğunu hiç sanmıyorum” diye ekliyor gülerek. Sonra ciddi ciddi “Lütfen okurlarına da söyle ‘Joan Baez official’ (Resmi Joan Baez) sitesi dışında okudukları hiç ama hiçbir şeye inanmasınlar” diyor.

60’ların, 70’lerin protest kraliçesi, bugün 85’ine yanaşırken hâlâ onunla bunca uğraşıyorlarsa bunun tek nedeni var: Hâlâ çok etkili bir muhalif olması! İnsan hakları mücadelesini sürdürmesi!

O gece bir rüya gördüm. Joan Baez ve Bob Dylan (evlenmemiş olsalar da) birlikte Beyaz Saray’a gidiyorlar ve Oval Ofis’te “Send in the Clowns”- “Haydi Gelsin Soytarılar” şarkısını söylüyorlar.

ŞİİR KİTABINI BEKLERKEN

İki üç aydır, her hafta sonu Joan Baez bir sirkte çalışıyor, dans ediyor, şarkı söylüyor, sunuculuk yapıyordu. Son konuşmamızda sirk günleri sona eriyor diye üzülüyordu. Bir yandan da harıl harıl şiir yazıyor ve göçmen gruplarla çalışıyordu.

Şiir demişken... Son şiir kitabı “When You See My Mother, Ask Her to Dance” (Annemi Gördüğünüzde Onu Dansa Kaldırın) pek yakında Pelin Batu’nun Türkçe çevirisiyle İnkılap Yayınları’ndan çıkacak. Bu kitabı neredeyse otobiyografik şiirlerinden sonra daha felsefi ve daha politik.

Sevgili arkadaşımın sirk keyfi hüznüne, yapay zekâ marifetleriyle üretilen haberler öfkesine, New York seçimleri sonuçlarının sevinci eklendi dünden beri. Bu arada mesajını sizlere iletmiş oldum. Her okuduğunuza inanmayın! Hoş, bizim ülkede yapay zekâsız da haber uydurmak çok revaçta ama yapay zekâ kadar yaratıcı akıllar neredeee!

