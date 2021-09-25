Ağır hasar!

25 Eylül 2021 Cumartesi

Beşiktaş futbol takımı ve Sergen Yalçın gerçekten zor günler geçiriyor. Kağıt üstünde çok kaliteli ve yeterli görünen kadroya nazar değdi sanki! Üstünde kara bulutlar dolaşıyor. Bulutun tehdidi sakatlık. Dün gece Bornova Stadı’nda Altay karşısında ilk yarı bittiğinde her şey fizik gücün yetersizliği çok netti! Kimse alınmasın ama transfer ayında kağıt üstünde var olan futbolcuların kulüp aramakla geçirdikleri sürede, futbolcu olduklarını unuttukları ve geçiş sürecini iyi geçirmedikleri net görüldü. Sol bekin sağ bek, orta alan oyuncusunun defansta oynama zorluğu ile sahada yer alan Kara Kartal sezonun başında ligin bitimini bekler gibiydi. Pjanic’in sakatlanmasıyla çaresiz oyuna alınan Güven Yalçın ikinci yarı başında rahat ve kaliteli bir yaratıcılıkla kaleyi bulan şutu ile golü atınca takdir etmemek olmazdı! Daha sonra Güven’in al-at diye uzattığı topu, kendine iki kez pozisyon yaratan Kenan ağlara gönderemeyince 57. dakikada aksayan N’Sakala’nın kaptırdığı top, Kappel tarafından Altay’ın golü oldu. Aslında formayı kapan futbolcular için Beşiktaş’ta önemli bir şans olabilirdi bu maç! Ne var ki hepimizin gördüğü sakatlık furyası sadece şanssızlıkla ifade edilemez. Sezon bitimi havasından çıkamayan ve dağınık oynayan futbolcular vardı. Sakatlar çoktu, teknik adamın elini kolunu bağlayan son durum kötüydü ama yine de bu maç alınabilirdi. Takımın orta alanda geleceğe dönük iyi sinyal veren Oğuzhan’ın da sakatlanması, yeni bir kayıp diye düşünülse de genç Can ve Serdar için geleceğe dönük bir zorlama olur diye iyimser kalmak lazım. Bu karşılaşmadan alınacak ders, futbolcu kaliteli olsa da transfer etmek sorunu çözmüyor. Çünkü hazır olması şart ve bunun için de zamana ihtiyaç var.

Beşiktaş için dün gece bir başka kâbus gibiydi. Kenan ise bu takımın oyuncusu olmadığını gösterirken N’Sakala da dripling ve telaşı ile sağ tarafta daha da çok hata yaptı. Son üç maçtır panik ve telaş kadro sıkıntısı içinde olan Beşiktaş çok önemli üç puanı öndeyken kaybederek gelecek için iyi sinyaller vermedi! Ve Şampiyonlar Ligi adına da sıkıntılar büyüdü. Altay ise şanslıydı böyle sakatlar ordusu ve eksik Beşiktaş karşısında!