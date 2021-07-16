16 Temmuz 2021 Cuma

Malum bir hatırlatmadır. İskender dönemin filozofu Diyojeni yaşadığı fıçısında ziyaret eder ve kendisine sorar:-Dile benden ne dilersen! Cevap hazırdır-Gölge etme başka ihsan istemem! Çünkü o anda İskender güneşi kapatmıştır soruyu sorarken durduğu yer ile ! Futbolun vazgeçilmez gerçeği kulüplerdir...Ne yazık ki bu doğru zaman zaman farklı yorumlarla karşımıza çıkmaktadır!Yanlıştır! Yarım yüz yıldan beri eğitimci olarak futbolculuğum dışında bu gerçeğe kimse önem vermedi.Sorunları sarmal haline getirenler bunu biliyorlardır! Ancak futbolumuzun popüler yanı ile fanatizmden yararlanmak isteyen yapılar bizim artık engelimiz olmuştur.Kendi kabuğumuzda kalmak kimilerimizin işine gelse de futbolumuzun uluslararası platformda ki durumu son kez Avrupa şampiyonasında bir kez daha netleşmiştir.

Bu konuda teknik olarak konuşulacak çok şey olsa da asıl sorun yapıdaki karışıklıktır!Profesyonel ve amatör olarak faaliyet gösteren kulüplerimiz dernekler yasası ile gelen yönetimlerce çok keyfi ve anlık yönetilmektedir.Bunu aşmak için kurulan, sorunların öne alındığını düşündüğümüz Kulüpler birliği ile kulüplerin bütünleşmesi ve TFF ile aynı yönde çağdaş mücadeleye ortak olmasını beklediğimiz futbolumuz şanssız bir dönem yaşamaktadır.Endüstriyel dönüşüme hazır olmadan yakalanmış eksik olan yapılar nedeni ile futbolumuz adeta yabancı transfere yönelmiştir.Bu yetmiyor gibi bir de Pandemi ve yayıncı kuruluşun dayatmaları ile kulüplerimiz adeta iflas etmiştir.!!!Her yıl artan maliyet ve sorunlara karşın azalan ödemeler ve bir türlü kendi gençlerine eğitim vermeyen, ihmal nedeni ile geriye giden ve çaptan düşen futbolumuzun marka değeri azalmıştır!Aksine kulüpler arası rekabet uğruna bilinçsizce kavgalar icat edilmektedir...

En kısa zamanda futbolun olmasının nedeni olan kulüpler ve onların haklarını savunan Kulüpler Birliği ile UEFA ile futbol entegrasyonu sağlayan TFF bir arada rakip değil ;bir oluşumun gerçeği ile bir arada yaptırım getirecek yola girmelidir.Sadece kulüpçülük futbolu geliştirmez!Yetenekli gençleri çağın gerçeği ile eğitip üst düzeyde dünya ya sunmak ve gelir sağlamak gereklidir.Transfer mevzuatı ,tahkim kurulu ile disiplin kurulu ve hakem camiasının da kulüpler birliği ,kulüpler,TFF ve yayıncı kuruluşu da içine alan bir konsensius ile bekleyen sorunların çözümü için yepyeni bir atılım yapmak zorundadırlar.Aksi halde çözümsüz sonuçlar bizi futboldan kopartır en sevdiğimiz spor alanında ki yatırımların anlamsızlığının devamına neden olur!Gelecek günler daha da çok üzer! Unutmayalım gerçek ve doğru bir tanedir.Sorunlar yepyeni bir futbol çalıştayı ve acil çözüm için bir arada olmayı gerekiyor!