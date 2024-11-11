Kimyasal bağ

11 Kasım 2024 Pazartesi

Bazı elementler iter birbirini. Ama bazıları öyle bir çeker ki, bilimsel olarak açıklayacak olursak: Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı olmalıdır. Genelleme yapmak gerekirse bağlar oluşurken dışarıya enerji verirler. Galatasaray’daki enerji tam da böyle. Her oyuncu hatta atılan üç golde ismi-şarkısı anons edilen sakat Icardi bile birbirine enerji veriyor… Tottenham zaferinin yorgunu Galatasaray, akılcı oyunuyla Samsunspor’un kimyasını bozmayı başarıyor…