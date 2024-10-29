Ebru Kılıçoğlu
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Rövanşı aldı

29 Ekim 2024 Salı

Galatasaray, bütün yenileri ve 4-4- 2’ye dönen taktik dizilişiyle çıkıyor sahaya. Mantık çerçevesinde yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Gizli ajandasıysa sezon başında dengesini bozan 5-0’lık Süper Kupa maçının rövanşını almak. Beşiktaş’ı futbol olarak sürklase edemese de skor olarak ulaşıyor amacına... Barış Alper ve Sara’nın futbolu alkışlanırken, maçın adamı Galatasaray adına olağanüstü performansı ile Davinson Sanchez oluyor.


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