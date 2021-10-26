Talihin dönüşü

26 Ekim 2021 Salı

İstanbul derbisinde, kâğıt üzerinde eksikleri büyük ölçüde dönen ve aldığı mağlubiyetlerden sonra kendini “tedavi” etmek isteyen Beşiktaş avantajlı gözüküyor. İlk düdükle beraber, bu avantaj çimler üzerinde de teyit oluyor. Beşiktaş’ın baskısı Galatasaray’ı 30. dakikaya kadar kendi sahasına hapsediyor. Bu durumda yenilen pres kadar, Fatih Terim’in gücünü ekonomik kullanma taktiği de var. Buna karşılık Beşiktaş hiç boş durmuyor. Geriden başlayan ve kanatlara sarkan ataklarla Galatasaray’ı kilitliyorlar. Ancak onların da son vuruşları yeterli değil ya da başka bir deyişle Galatasaray savunması daha dikkatli. Genel görüntüye bir de her iki tarafın da rakibinin oyununu bozmaya yönelik oyun anlayışı ekleniyor. Bu da “ite-çeke” ilerleyen, fiziksel mücadelesi son derece yüksek ama gol yollarında kısır bir maç izlememizle sonuçlanıyor. Galatasaray’ın hiç pozisyona girmediği maçta kaleye ilk gelişi gol oluyor: 35. dakikada Kerem’in asistini Cicaldau çok güzel bir vuruşla ağlara yolluyor. Sürpriz gole, sürpriz olmayan başka bir golle karşılık veriyor Beşiktaş: Kendi kanadından sık sık ceza sahasına giren Larin, 39. dakikada boşa çıkan Muslera’yı gafil avlayarak skoru eşitliyor. Dengeyi bozan gol, 64’te tam da Fatih Terim takımını oyuncu değişiklikleriyle “güncelledikten” sonra geliyor. Bir Galatasaray klasiği olarak korner vuruşu Larin’le ağları buluyor. Galatasaray skoru dengeleme şansını Vida’nın elle oynamasına çalınan penaltıyla yakalıyor ancak Ersin gole izin vermiyor. Galatasaray ayağına gelen şansı maçın son dakikalarında yaptığı baskıyla telafi etme çalışsa da yetmiyor. Üç önemli puan Beşiktaş’a gidiyor.