07 Ekim 2024 Pazartesi

Yorgun G.Saray, ligin dişli takımı Alanyaspor karşısında son iki maçta anlattığı La Fontaine Masalı’nı anlatmıyor. Zira tavşanın kaplumbağayı küçümsediği ama kaplumbağanın yarışa ortak olduğu bu maçlarda 4 puan bırakmıştı. Bu sefer oyunu tamamen ileri yığmaya ve maç boyunca da orada tutmaya garanti ediyor. Kurduğu baskı “sniper” tarzı değil. Bilakis, bir ordu gibi. Organize, yoğun, korkutucu. Öte yandan öngörülebilir. Özetle oyunu baskılı da olsa Alanyaspor’u yıldırmıyor, onların “Çin Seddi” savunması birçok atağa geçit vermiyor. G.Saray’ın son birkaç maçın yıldızı olan oyuncusu Yunus, bu maçta da üstlendiği görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Ofansif olduğu kadar defansif katkısı da büyük. Nitekim güzel oyununu bir de 28. dakikada Sara’nın asistini günün başarılı isimlerinden kaleci Ertuğrul’u gafil avlayıp attığı aşırtma golle taçlandırıyor. G.Saray golü bulmasına rağmen oyunu kopartamıyor. Alanyaspor ikinci yarı daha fazla geldiği G.Saray sahasında skora ortak olmak istediğini kanıtlamaya çalışıyor. Uzatma dakikalarında kurdukları baskı G.Saray’ı strese soksa da başta Sanchez olmak üzere savunmanın konsantrasyonu geçit vermiyor. Yorgun ama muzaffer G.Saray 3 puanı alıyor.