Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Son Yazısı / Tüm Yazıları

Yorgun ama...

07 Ekim 2024 Pazartesi

Yorgun G.Saray, ligin dişli takımı Alanyaspor karşısında son iki maçta anlattığı La Fontaine Masalı’nı anlatmıyor. Zira tavşanın kaplumbağayı küçümsediği ama kaplumbağanın yarışa ortak olduğu bu maçlarda 4 puan bırakmıştı. Bu sefer oyunu tamamen ileri yığmaya ve maç boyunca da orada tutmaya garanti ediyor. Kurduğu baskı “sniper” tarzı değil. Bilakis, bir ordu gibi. Organize, yoğun, korkutucu. Öte yandan öngörülebilir. Özetle oyunu baskılı da olsa Alanyaspor’u yıldırmıyor, onların “Çin Seddi” savunması birçok atağa geçit vermiyor. G.Saray’ın son birkaç maçın yıldızı olan oyuncusu Yunus, bu maçta da üstlendiği görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Ofansif olduğu kadar defansif katkısı da büyük. Nitekim güzel oyununu bir de 28. dakikada Sara’nın asistini günün başarılı isimlerinden kaleci Ertuğrul’u gafil avlayıp attığı aşırtma golle taçlandırıyor. G.Saray golü bulmasına rağmen oyunu kopartamıyor. Alanyaspor ikinci yarı daha fazla geldiği G.Saray sahasında skora ortak olmak istediğini kanıtlamaya çalışıyor. Uzatma dakikalarında kurdukları baskı G.Saray’ı strese soksa da başta Sanchez olmak üzere savunmanın konsantrasyonu geçit vermiyor. Yorgun ama muzaffer G.Saray 3 puanı alıyor.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Yorgun ama... 7 Ekim 2024
Formül belli 5 Ekim 2024
Hatalar ders olmayınca 4 Ekim 2024

Günün Köşe Yazıları

Mine Esen
Mine Esen Suskunluğa esir olmadan eşit, özgür yaşam hakkı...
Barış Terkoğlu
Barış Terkoğlu Yasak kardeşim yasak!
Orhan Bursalı
Orhan Bursalı Normalleşme mi, yoksa yükselen dalga üzerinde usta sörfçü olmak mı?
Ergin Yıldızoğlu
Ergin Yıldızoğlu 'Yaklaşan fırtına' ve 'kaos'
Olaylar Ve Görüşler
Türk-İş’in 20 Ekim mitingi - DR. ENGİN ÜNSAL
Olaylar Ve Görüşler
‘Topuk kanı testi’nin önemi - PROF. DR. ÜLKÜ SARITAŞ
Müjdat Gezen
Müjdat Gezen Selam
Örsan K. Öymen
Örsan K. Öymen AKP ve İsrail
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Yeni anayasa tokalaşması
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Ancak penaltıya
Erman Kunter
Erman Kunter Karar sizin!
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Yorgun ama...

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler