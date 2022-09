İmam kışkırtmalarından cami provokasyonlarına

02 Eylül 2022 Cuma

Son günlerde Kemal Kılıçdaroğlu sürekli olarak iktidarın seçime doğru yapabileceği kışkırtmalara dikkat çekmeye çalışıyor:

Camilere ve cami cemaatine karşı düzenlenebilecek provokatif saldırılara karşı toplumu uyarıyor.

Türkiye’nin yakın tarihinde Kahramanmaraş, Çorum ve Madımak kışkırtmaları ve katliamları var.

Dolayısıyla bu uyarılar son derece gerçekçi ve geçerli.

Derken, bu uyarılara Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Karamollaoğlu’nun hem din çizgisindeki siyasetten geldiği hem de Madımak katliamı sırasında Sivas Belediye Başkanı olduğu düşünülürse bu uyarıların ne denli önemli olduğu daha iyi anlaşılır.

***

Kamuoyunda, Türkiye’yi yirmi yıldır pençesinde kıvrandıran iktidarın, kaybedeceği belli olan bir seçim öncesinde, bu seçimi ya erteleyebileceği ya da daha kötüsü, çalabileceği, çeşitli yöntemler arayabileceğine ve uygulayabileceğine ilişkin olasılıklar tartışılıyor.

Son günlerde imamların, toplumu din ve inanç üzerinden ayrıştırmaya, düşmanlaştırmaya ve can kaybına bile yol açabilecek karışıklıklar çıkarmaya yönelik söylemleri dikkati çekiyor.

Çarşamba günü Zülâl Kalkandelen Cumhuriyet’teki yazısında bazı imamların akla ziyan kışkırtıcı söylemlerinden bazı örnekler vermiş.

Bir imam “Müslüman kadına, İslamın dışı bir dinden kadın aynı yabancı hükmündedir. Müslüman kadın, kâfire kadınların yanında da erkek varmış gibi oturacak” demiş.

Bir başka imam “Sokaklar kasap dükkânı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık” diyerek örtünmeyen kadınları “et” olarak nitelemiş.

Bir TV “hocası”, “Müzik ve müzik aletleri şeytanidir, insanları zinaya iter” diyerek “yasaklanması gerekir” şeklinde vaaz vermiş.

Şanlıurfa’daki bir imam “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Atlet gibi elbiseler, mini etek bacak açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofili akımı sen körüklüyorsun” demiş ve pedofiliye kılıf uydurmuş.

Kalkandelen, “İmamların peş peşe infial yaratacak şekilde kadınları hedeflemesi, bunun, seçim öncesi girilen son virajda toplumdaki kutuplaşmayı artırması için planlı olduğunu düşündürüyor” diyerek bu kışkırtıcı söylem korosuna dikkat çekmiş.

***

Emperyalistlerin ve diktatörlerin ülkeleri sömürerek yönetmek için başvurdukları en elverişli yöntemin dincilik ve etnikçilik provokasyonları olduğu bilinir.

Kılıçdaroğlu’nun ve Karamollaoğlu’nun camilere ve cemaatlere saldırı provokasyonu konusundaki uyarıları tam da imamların bu kışkırtıcı korosunun güçlendiği, din istismarının siyasal sahnede hız ve güç kazandığı bir zamana rastlıyor.

Benim hemen aklıma gelen soru şu:

Acaba imamların söylemleriyle, din istismarıyla, halkı ayrıştırmak, bölmek ve düşmanlaştırmak stratejisi bundan sonra camilere ve cemaatlere provokatif olarak yapılacak, yaptırılacak saldırılara zemin hazırlamak için mi sahneleniyor?

Şimdiden yapılacak, yaptırılacak kışkırtıcı eylemler için dillendirilecek suçlamalara gerekçeler mi oluşturuluyor?

Gerilim şimdiden tırmandırılarak bir çatışmanın bir kargaşanın tohumları mı atılıyor?

Seçimleri ertelemek veya daha da kötüsü, çalmak için senaryolar mı yazılıyor?

***

Bütün Demokratlar, Adalet, Özgürlük, Eşitlik arayanlar:

Her türlü düşmanlaştırıcı ve özellikle inançlar ve etnikçilik üzerinden yapılacak kışkırtıcı eylem ve söylemlere karşı dikkatli olmalı...

Her zaman, her koşul altında, her yerde, her biçimde barışı korumalı...

Mutlaka barışçı, demokratik ve yasal ama aynı zamanda kesin kararlı ve korkusuz eylem ve söylemlerle...

Demokrasiye, seçime ve sandığa sahip çıkmalıdır.