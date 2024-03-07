Kubilay’ın anısına saldırı cezalandırılmalıdır!

07 Mart 2024 Perşembe

Sözcü Gazetesi İnternet Sitesi’nde 29 Şubat 2024 tarihinde Tarık Işık imzalı “ÇEDES’le türbe ziyaretleri” başlıklı bir haber yayımlandı:



“Tartışmaların odağındaki ÇEDES Projesi kapsamında sınıfa mezar maketi getirilmesinin ardından ilköğretim okulu öğrencileri bu kez de türbelere götürülüyor.



Teğmen Kubilay’ın gerici ayaklanmada şehit edildiği Menemen’de çocuklar, Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesine götürüldü. Şeyh Erbili, Menemen olayına karışmış, idam ile yargılanmış ve yaşı nedeniyle müebbet hapse mahkûm edilmişti.”







Aynı tarihte Cumhuriyet Gazetesi İnternet Sitesi’nde İzmir Bürosu tarafından verilmiş bir haberde de olayın Meclis’e taşındığı belirtiliyordu:



“CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Menemen’de ilkokul çocuklarının Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Esad Erbili’nin türbesine ziyarete götürülmesini TBMM gündemine taşıdı.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Kılıç,



‘Menemen’de ilkokul çocuklarının Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Erbili’nin mezarını ziyarete götürülmesi ÇEDES projesi kapsamında gerçekleştirilen bir etkinlik midir?



Bu etkinlik hangi protokol, proje, anlaşma kapsamında yapılmıştır?’ diye sordu.



Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 1. Maddesi, Türk Milli Eğitimin temel amacını



‘Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek’ olarak tanımlandığını hatırlatan CHP’li Kılıç, ‘Söz konusu ziyaretin, Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırı olduğunu düşünüyor musunuz?



Milli Eğitim Kanunu’na aykırı faaliyetlerde bulunan sorumlular hakkında adli ve idari işlemler yapılması konusunda bakanlığınızın ve ilgili kurumların bir çalışması var mıdır?



İlkokul çocuklarının, Nakşibendi Tarikatı Şeyhi Erbili’nin mezarına ziyarete götürülmesi etkinliğinin amacı nedir?



Etkinlik kapsamında, çocuklara hangi bilgiler verilmiştir?



Menemen Olayı’na karışmış kişilerin mezarlarının ziyaret edilmesi gibi faaliyetlerin, çocuklar üzerindeki etkileri ve toplumda oluşturduğu algılar hakkında yapılan bir değerlendirme bulunmakta mıdır?’ sorularını yöneltti.



CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ÇEDES’in iç yüzü yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.



Teğmen Kubilay’ın gerici ayaklanmada şehit edildiği Menemen’de, çocuklar Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesine götürülüyor. Esad Erbili, Menemen olayına karışmış, idam ile yargılanmış ve yaşı nedeniyle müebbet hapse mahkûm edilmiş bir gericiydi.



ÇEDES denen bu garabet artık Laik Cumhuriyete karşı bir başkaldırıya dönüşmüştür.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı uyarıyorum:



Değerler eğitimi diyerek çocukların kafasına laik Cumhuriyet düşmanlığının aşılanmasına izin vermeyin. Menemen’de şehit edilen Teğmen Kubilay ile Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki bizim değerlerimizdir.



Unutmayın ki İzmir Hasan Tahsin’dir. İzmir Kubilay’dır. Emperyalistlere de gericilere de geçit vermez’ ifadelerini kullandı.”



Sevgili okurlarım, İzmir Milletvekili Sayın Sevda Erdan Kılıç haklıdır: Bu olay, Anayasa’da tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yasayla belirlenen amacına karşı bir saldırıdır.

Sorumluları mutlaka cezalandırılmalıdır!

