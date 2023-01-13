13 Ocak 2023 Cuma

Öyle anlaşılıyor ki “Şahsım Devleti”, “Pelikan Grubu”ndan sonra, “Ebabil Harekâtı”yla da iç içe geçmiş.

Siyasal İslam, AKP kimliğiyle, daha önce irticadan kapatılan partilerin yerine, küllerinden yeniden doğan Zümrüdü Anka yani Simurg Kuşu gibi Türkiye’de iktidar olmuş, 20 yıl boyunca da bu ülkeyi yönetmiştir.

Ama zaman içinde iktidarın, küllerinden doğan bu bilge kuş görünümünün bir yanılsama olduğu ortaya çıkmış, bilge değil bilgisiz, erdemli değil erdemsiz, adil değil, gayri adil, vicdanlı değil vicdansız olduğu, kuş değil, bir insan/şahıs olduğu ortaya çıkmıştır.

Elbette bu Anka kuşu yanılsamasının arkasındaki gerçeğin, insanlığın iyi taraflarını temsil etmeyen bir insan, bir şahıs devletinin ortaya çıkması öyle birdenbire olmamıştır...

Önce Pelikan ile özdeşleşmiş, sonra Ebabil ile de bütünleştiği ortaya çıkmış, böylece “Şahsım Devleti kuşlara mı yem oldu” sorusu sorulmaya başlanmıştır.

Bu soruyu soranlar, “Seçimlerden sonra bu enkaza akbabalar mı üşüşecek” diye devam etmektedirler.

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Sevgili okurlarım, ben bu kuşlarla “Şahsım Devleti” ilişkilerini iyi bilmediğim için Wikipedia’ya başvurdum.

Bakın orada “Pelikan Grubu” için özetle neler denmiş:

Pelikan grubu, Pelikan örgütü, Pelikan teşkilatı ya da Pelikancılar, Türkiye’de 1 Mayıs 2016’da Pelikan Dosyası adlı İnternet sitesinde yayınlanan “Selâm Olsun!” yazısıyla ve Ahmet Davutoğlu’nun görevden ayrılmasıyla sonuçlanan süreçte adlarını duyuran bir grup.

Yeni açılmış bir blog sayfasında bulunan, ayrıca Pelikan grubunun varlığını da ortaya çıkaran “Selâm Olsun!” adlı yazıyı; 1 Mayıs 2016’da Atifet Ulusoy, Cemil Barlas, Elif Şahin, Filiz Gündüz ve Merve Taşçı kişisel Twitter hesaplarından paylaşmıştır.

Yapının merkezinde Berat Albayrak ile Turkuvaz Grubu’nun başındaki ağabeyi Serhat Albayrak’ın olduğunu ifade edilmektedir.

Grubun eski bir üyesi olan Fırat Erez, kuruluş sürecinde amaçlarını “AKP’nin sosyal medya ekibinin oluşturulması” olarak tanımlamış ve sosyal medyadaki yalan paylaşımların ifşa edildiğini söylemiştir.

Pelikan grubu, farklı sosyal medya hesapları aracılığı ile iletmek istediği mesajları kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Bu tip hesaplar bazıları tarafından trol hesaplar olarak adlandırılmaktadır.

Üsküdar’da bulunan Pelikan Yalısı’nda faaliyet gösteren @BosphorusGlobal grubunun Pelikan Dosyası dışında, @gununyalanlari ve @TAM_Olsun gibi sosyal medya projelerini de ürettiği ve Berat Albayrak’ın sağladığı 1.724.000 TL ile faaliyet gösterdiği iddia edilmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında yalıya 1.5 saat süren bir ziyarette bulundu.

Kasım 2020’de Boğaziçi Küresel’e “kamu yararına dernek statüsü” verildi.

WikiLeaks’te yer alan belgelere ve Berat Albayrak’a gönderilen e-maillere göre; Pelikan yapılanmasının ana finans kaynaklarını Berat Albayrak ve Medipol Üniversitesi oluşturmaktadır.

Grubu fonlayanlar arasında işadamı Can Paker’in de bulunduğu iddia edilmektedir.

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İkinci bir kuş örgütü, dün CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel tarafından dile getirildi:

Özel’in iddiasına göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanı, arkadaşı olan Emin Şen adlı bir kişi, Ebabil Harekâtı isimli Telegram kanalında örgütlenmiş olan bir trol ordusunun yöneticisidir.

Özel’e göre, Ebabil Harekâtı, devletin Jandarma ve Polis örgütlerinin Twitter hesaplarını da kontrol eden, onlar adına bu hesaplardan Kılıçdaroğlu’nu suçlayan tweet’ler attığı iddia edilen Emin Şen tarafından yönetilen, başında 25 liderin bulunduğu 8 bin kişilik bir trol ordusudur.

Örgütün finansmanı, Emin Şen’in şirketlerinin, kamudan, özellikle belediyelerden aldığı yüzbinlerce dolarlık ihaleler ile sağlanmaktadır.

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Öyle anlaşılıyor ki “Şahsım Devleti”, tarikatlarla ilişkilerine ek olarak mafya ve çetelerle ilgili yozlaşmasının yanında ufalana ufalana neredeyse kuş yemi haline gelmiş!