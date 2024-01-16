Şehitler nasıl önlenir?

16 Ocak 2024 Salı

Erdoğan/AKP iktidarının iddiasına göre Türkiye, terörle mücadele etmek için, “sınır ötesi harekât” yapmakta ve şehitler bu savaş nedeniyle verilmektedir.

Türkiye’nin PKK terörü ile mücadele ettiği doğrudur.

PKK’nin komşulardan (ve müttefiklerden) destek aldığı da doğrudur.

Benim sürekli olarak anlatmaya çalıştığım gibi, komşulardan (ve/ veya müttefiklerden) destek alan bir terör örgütü ile mücadele çok zordur...

Dolayısıyla ilk bakışta, iktidarın “terörle savaş için sınır öteki harekât yapıldığı” iddiası gerçek gibi görünmektedir.

Ama acaba gerçekten Irak, Suriye ve İran sınırları içinde varlığını sürdüren PKK ile mücadele, Irak ve Suriye topraklarında, ŞEHİTLER VEREREK SÜRDÜRÜLEN KALICI BİR SAVAŞI zorunlu mu kılmaktadır?

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Savaş, ancak devletin egemenliği, vatanın toprak bütünlüğü, yurttaşlarının güvenliği ve refahı tehlikede ise başvurulan bir araçtır.

İnsanların canlarını ve mallarını korumak için kurulmuş olan devlet, haklı sebepler olmadan savaşa girer ve yurttaşlarının canlarını savaş meydanlarında boş yere harcamaya başlarsa, işte o zaman devlet, varlık gerekçesini, şehitlik de anlamını kaybeder!

Tarih, sadece kendi iktidarlarını sürdürmek için savaşa giren ve yurttaşlarını kırdıran çağdaş diktatörlerin örnekleriyle doludur.

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Peki, savaş ve politikacı, daha doğrusu savaş ve politika ilişkisi nedir?

Clausewitz’e göre, “Savaş, politikanın başka araçlarla devamıdır.”

Bütün savaşların amacı, düşman silahlı kuvvetlerini yok etmek yoluyla onun iradesini teslim almaktır.

Demek ki savaş, bir ülkeyi yönetenlerin genel politikalarının, özellikle de dış politikalarının bir uzantısıdır.

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Şehit haberlerimiz, Irak ve Suriye’deki silahlı kuvvetlerimizin artık sürekli hale dönüşen varlığı dolayısıyla geldiği için, PKK terörü ile mücadele bağlamında, “buralarda KALICI BİR SAVAŞIN sürdürülmesi ne kadar gerekli” diye sormak gerekiyor.

Esas soru şu:

Bir terör örgütü bir komşu ülkede konuşlandığı zaman (ve bir müttefik tarafından da desteklendiğinde) izlenecek politika, savaş da dahil olmak üzere ne olmalıdır?

Hiç kuşkusuz ilk adım, o devlet ya da devletlerle müzakere ederek, terör örgütüne verilen desteğin sonlandırılmasını istemektir.

Peki ya o devletleri yok ederseniz veya egemenliklerini zedelerseniz, karşınızda müzakere edecek, egemen bir otorite kalmamışsa ne olur?

Irak Devleti’ni yok eden, Suriye Devleti’nin toprak egemenliğini zedeleyen Türkiye’nin önündeki sorunlara benzer sorunlar ortaya çıkar!

Üstelik Türkiye, bu devletlerin birini yok edip, ötekinin de egemenliğini zayıflatırken, ABD ile ittifak içinde davrandı.

Oysa ABD, Türkiye’nin sınırları dışındaki terör örgütüne ne yazık ki müttefiki olarak bakıyor!

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Sonuç olarak, şehitlerimizin artması, Erdoğan/AKP iktidarının yanlış dış politikasının ve onun uzantısı olan yanlış bir savaşın, terörle mücadele bağlamında, komşularla ve müttefiklerle yeniden irdelenmeleri ve düzeltilmeleri yoluyla durdurulabilir.

