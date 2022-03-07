Avcı geç kaldı

07 Mart 2022 Pazartesi

G.Saray deplasmanından sonra belki de bu sezon izlediğimiz en kötü Trabzonspor vardı Kadıköy’de. Rakip erken sayılacak bir dakikada 10 kişi kaldı, üstüne Nwakaeme golü buldu. Her şey Fırtına’nın istediği gibi gelişti. Ama Bordo-Mavili futbolcular, bu durumu kendi avantajlarına kullanamadı. Karadeniz ekibinin orta sahası çok alışık olmadığımız şekilde çabuk geçildi. “1-0’ı koruyalım” düşüncesi Trabzonspor’un yararına olmadı. Bakasetas, Abdülkadir, Visca üçlüsü bildik hücum aksiyonlarında etkili değildi. Uğurcan kritik iki top kurtardı. Genç stoper Ahmetcan önemli ve yerinde müdahaleler yaptı. Bordo-Mavililer, F.Bahçe’nin 1-1’den sonra verdiği açıkları değerlendiremedi. Abdullah Avcı, oyuncu değişikliklerinde çok geç kaldı. Trabzonspor’u sırtlayan tek isim yine Nwakaeme’ydi. Nijeryalı oyuncunun 84. dakikada direkten dönen şutu ve 90+2’de Visca’nın vuruşu mücadelenin kader anıydı.

